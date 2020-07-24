Новый облик старых школ

В рамках реализации программы «Дорожная карта занятости – 2020» в пяти школах Бородулихинского района было реализовано семь проектов на общую сумму 214 миллионов 746 тысяч тенге.

В селе Новая Шульба (Новошульбинский сельский округ) завершается текущий ремонт здания средней школы имени Владимира Комарова. Тут проводились работы по замене окон и кровли на сумму 58 миллионов тенге.

– Окна были у нас старые деревянные, их не меняли, наверное, с 1973 года, – рассказывает директор школы Александр Бузин. – Заменили 104 окна, получается, теперь почти все – 99 процентов – окна в школе современные пластиковые.

В 2018 году в школе полностью поменяли отопление, а в 2019 заменили два резервных котла в котельной и обновили теплотрассу.

– Крышу ремонтировали в 1995 или 1996 году, еще до моего прихода, – рассказывает Александр Бузин. – Школа смешанная – обучение ведется на казахском и русском языках, учатся у нас 425 детей, 136 ребят – на подвозе из близлежащих сел. Из малообеспеченных семей – 162 ученика, все они получают горячее питание.

В селе Михайличенково (Андреевский сельский округ) идет текущий ремонт двух зданий Михайличенковской средней школы. Обновили кровлю, частично поменяли окна и двери на общую сумму 21 миллион 894 тысячи тенге.

– В здании интеллектуальной школы полностью заменили кровлю, стропила и обрешетку, – рассказала директор учебного учреждения Светлана Горлач. – Здесь на втором этаже занимаются малыши, на первом – располагаются библиотека, столовая, актовый зал, кабинеты химии и физики.

Во втором здании на фасадной стороне заменили 19 старых деревянных окон на пластиковые. К тому же в школе теперь новые входные двери на запасных (пожарных) выходах.

– Крышу на том здании не ремонтировали с 1982 года, как оно было построено, – уточняет Светлана Горлач. – Работали очень добросовестно с утра до вечера, претензий к подрядчику пока нет.

В районном центре близится к завершению текущий ремонт средней школы имени Николая Островского. Тут реализуется крупный проект, разделенный на три части, на общую сумму 69 миллионов 410 тысяч тенге. На всех этажах здания выравнивают пол и стены, проводят отделочные работы, меняют двери. Полностью обновили электропроводку.

– Спортивный зал нам отремонтировали: заменили пол, входные двери, освещение и панели для батарей отопления, двери в раздевалки, – говорит директор школы Гульнара Уразаева. – В малом спортивном зале также новый деревянный пол, провели отделочные работы, обновили потолок и подоконники.

На первом этаже здания заменили восемь дверных полотен в кабинетах, часть старого деревянного пола на первом и втором этажах поменяли на плиточный. На третьем этаже сделают пластиковую перегородку для библиотеки.

– Школа построена в 1973 году. Такого крупного ремонта еще не было, до этого в 2016 году реконструировали старые деревянные окна на пластиковые и еще обновили канализацию, – рассказывает Гульнара Уразаева.

Обновленными встретят новый учебный год Жезкентская средняя школа и средняя школа имени Толеубая Аманова в селе Петропавловка.

Стоит отметить, что в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» было создано 55 рабочих мест. Все работы должны завершиться в августе.

По заказу ОВП

Бородулихинского района

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук

Бородулихинский район