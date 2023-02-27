Приехать, чтобы остаться

В районе Самар успешно реализуется государственная программа «С дипломом в село».

Как отметили в акимате района Самар, проект «С дипломом в село» существенно помог сократить количество молодёжи, избегающей проживания в сельской местности. Уже сегодня очевидно, что это начинание значительно сократило дефицит специалистов в отдалённых от областного центра населённых пунктах, в том числе в районе Самар.

Найти работу сразу после окончания университета удаётся не всем дипломированным специалистам. Работодатель чаще всего заинтересован в найме сотрудника с опытом работы. В этом случае вчерашним выпускникам приходит на помощь государство, реализуя программы «С дипломом в село», «Молодёжная практика» и «Молодёжный кадровый резерв». Эти программы уже внесли весомый вклад в развитие сёл в целом.

Тёплый приём

Среди молодых специалистов, поехавших «С дипломом в село», Есенгали Жаксылыков. Он переехал в наш регион из Туркестанской области и сейчас преподаёт в средней школе села Мариногорка района Самар.

Он никогда не думал, что переедет жить и работать на восток страны.

– Говорят, где родился, там и пригодился, – рассуждает молодой специалист. – Вот и я не думал, что уеду с родной Туркестанской земли и буду трудиться далеко от дома. Но так получилось, что оказался здесь, и очень этому рад.

Есенгали Жаксылыков родился в селе Каракай Мактаральского района Туркестанской области. После окончания средней школы в родном селе он поступил в ВКУ им. С. Аманжолова по программе «Серпін». Его основная специальность – учитель казахского языка и литературы.

Как рассказал Есенгали Жаксылыков, в 2015 году по программе «Серпін» в усть-каменогорские вузы поступило около 300 студентов с юга страны. Молодые люди, привыкшие к тёплой погоде, не сразу адаптировались в условиях холодного климата Восточного Казахстана. А когда впервые столкнулись с 40-градусными морозами, у многих из них, в том числе и у него, появилось желание вернуться домой. Некоторые ребята так и сделали. Но те, кто остался, быстро привыкли и потом не хотели никуда уезжать.

Символ студенческой жизни

Теперь с улыбкой рассказывает о своих первых впечатлениях, когда он впервые приехал в Восточный Казахстан. Было трудно влиться в новую обстановку, всё-таки чужой город.

Первое, на что обратил внимание абитуриент с юга, большая полноводная река, которая делит областной центр пополам. Набережная Иртыша стала одним из его любимых мест в городе и, можно сказать, символом студенческой жизни.

Первые три месяца прошли с заметным волнением, но удивительные осенние пейзажи города помогли первокурснику перебороть это состояние. Зимой же метровые сугробы и трескучие морозы заставили серьёзно задуматься о возвращении домой. Но он понимал, что приехал сюда за своей мечтой, и надежды родителей нужно было оправдать.

– Как раз в 2015 году была аномально холодная зима, – вспоминает Есенгали Жаксылыков. – Я рад, что тогда принял верное решение. Теперь преподаю детям казахский язык и литературу. Мне очень нравится моя работа. Государство обеспечило нас, молодых специалистов, жильём, создало все условия для качественного труда на благо нашей страны.

Приезжай в деревню, молодой специалист!

Супруга Есенгали также работает учителем в средней школе в селе Мариногорка и тоже является участницей программы «Серпін».

– Мы с ней трудимся в одной школе, – поделится он. – По условиям программы «С дипломом в село» должны три года работать в сельской местности. Но даже по истечении установленного срока решили остаться здесь и работать, потому что сердцем прикипели к этим местам.

Молодой педагог в свободное от работы время увлекается художественным чтением стихов. Даже успел восхитить своим талантом односельчан в рамках различных концертных программ.

По его мнению, эта замечательная государственная программа решает одну из очень важных проблем. В этом году исполняется 14 лет с момента её запуска. Благодаря ей, много молодых людей успешно трудятся в отдалённых населённых пунктах. По официальным данным, только в 2022 году в рамках проекта в стране трудоустроено около четырёх тысяч молодых людей.

Сейчас во вновь созданных районах ВКО наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. Поэтому, по словам Есенгали Жаксылыкова, он полностью поддерживает инициативу молодёжного ресурсного центра района Самар и призывает молодых людей последовать его примеру и приглашает их работать в село.

Меры социальной поддержки

Напомним, в целях укрепления кадрового потенциала сельских территорий необходимыми специалистами, закрепления дипломированных кадров в сельской местности, с 1 июля 2009 года по поручению руководства страны была запущена государственная программа «С дипломом в село».

Программа направлена на предоставление мер социальной поддержки в виде подъёмного пособия и бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья специалистам социальной сферы, агропромышленного комплекса и государственных служащих аппаратов акимов сельских округов.

Участие в программе могут принять прибывшие для работы и проживания в сельскую местность специалисты сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, государственные служащие аппаратов акимов сельских округов (за исключением акимов и заместителей акимов).

Основным требованием для получателя является принятие на себя обязательства отработать не менее трёх лет по соответствующей специальности в организации, расположенной в этом сельском населённом пункте.

Ерик Абитов

Район Самар