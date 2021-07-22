Новый дом и радость в нём

Двенадцать семей, пострадавших при пожаре в Риддере, отмечают новоселье.

Напомним, 10 мая в посёлке Лесхоз, который находится на окраине горняцкого города, разбушевался пожар, последствия которого оказались печальными – огнём уничтожены почти 300 гектаров леса, более трёх десятков домов, хозяйственные постройки, станция технического обслуживания, автотранспорт. Во время пожара погиб один человек, двое – пострадали. В Риддере была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев взял под личный контроль обеспечение помощи пострадавшим.

По поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в новом микрорайоне Риддера Ботаника было начато строительство 30 одноэтажных домов для людей, оставшихся без крова, и двух – для многодетных семей. Пять подрядных организаций приступили к работам уже 13 мая.

Во время встречи с пострадавшими 24 мая Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин поручил возвести жилые дома до 15 августа. Однако благодаря ускоренным темпам строительство удалось завершить раньше установленных сроков. В священный для всех мусульман праздник Курбан айт одиннадцать пострадавших при пожаре и одна многодетная семья отметили долгожданное новоселье. Ключи от новых домов риддерцам вручил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Азамат Мухамедчинов.

– Когда специалисты боролись с пожаром, глава региона Даниал Ахметов уже занимался разработкой плана восстановительных работ, – подчеркнул Азамат Мухамедчинов. – Он ещё тогда сказал, что ни один пострадавший не останется один на один со своей бедой. Сегодняшнее торжественное событие – подтверждение его слов. Символично, что оно совпало со священным праздником мусульман – Курбан айтом. Курбан айт пришёл в Риддер с хорошей вестью. Поздравляю вас с новосельем!

В этот день риддерцы не могли сдержать слёзы радости – ведь у них вновь появилась собственная крыша над головой.

– Мы в восторге от всего, что происходит, – поделилась Людмила Тайлакова. – Рады, что получили новый дом, благодарим всех, кто нам помог. Спасибо компании, которая занималась строительством – они профессионалы в своём деле. Мы с ними сотрудничали, они учитывали все наши пожелания. Раньше жили в лесу, сейчас поживём среди гор.

К каждому дому подведены водо- и электроснабжение, предусмотрены все удобства. В качестве подарка строители установили кухонные гарнитуры.

– Ещё не осознал в полной мере происходящее, – отметил Иван Кузнецов. – На душе радостно, что теперь есть собственное жильё. Ещё предстоит подготовка к зиме, но это уже приятные хлопоты.

Некоторые новосёлы с нетерпением ждут, когда будут налаживать быт.

– Когда позвонили и сказали, что можно заселяться, мы были приятно удивлены, – сказала Анастасия Никитенко. – Думали, что заедем только к осени, а получилось раньше. Дом превзошёл все ожидания, в ближайшее время заселимся. Уже планируем, как будем его обустраивать.

Среди новосёлов – многодетная семья Кузнецовых. Они вместе с пятью детьми ютились в маленьком доме. Теперь получили светлый, просторный дом со всеми удобствами в новом микрорайоне.

Добавим, что остальные двадцать семей заедут в свои дома в ближайшее время.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета

Риддер