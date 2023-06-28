Новые возможности развития

В ВКТУ им. Д. Серикбаева прошла международная конференция «Наука, образование и практики реализации BIM и ГИС технологий», посвященная 65-летию вуза.

Мероприятие объединило учёных и предпринимателей из США, Чехии, Нигерии, Саудовской Аравии, Германии, стран СНГ и ближнего зарубежья, связанных с BIM (Цифровая информационная модель) и ГИС (Геоинформационная система) технологиями, а также представителей научных центров и государственных организаций.

Как отметила и. о. Председателя правления – ректора НАО ВКТУ им. Д. Серикбаева Наталья Денисова, данная конференция проводилась при поддержке Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования (ISPRS), а также Международной картографической ассоциации и Международной федерации геодезистов.

Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования (ISPRS) основано в 1910 году. Конгресс ISPRS – это известная организация, на базе которой обсуждаются классические и новые темы, связанные с фотограмметрией, дистанционным зондированием и науками о пространственной информации. Он уже более века объединяет учёных, преподавателей и инженеров из разных областей более чем 100 стран и способствует полемике между сообществами, государственным и частным секторами.

– Сегодняшняя конференция стала хорошей площадкой для обмена мнениями, – поделилась Наталья Денисова. – Встреча позволила понять мировые тенденции в области картографии и геоинформатики и других стабильно растущих направлений.

Спонсорами мероприятия выступили ТОО «ГЕО мастер», ТОО «ГЕО МастерА», ТОО «Геобонд», ТОО «GEOSAT», ТОО «Alpha-Safety», Expert Proect VKO. Многие руководители этих предприятий являются выпускниками ВКТУ им Д. Серикбаева.

По словам Натальи Денисовой, тесное сотрудничество с такими организациями открывает вузу новые возможности междисциплинарных исследований в области дистанционного развития, геологии, строительства, информатики, картографии, укрепление связей в области академической

деятельности.

В ходе конференции обсудили научные и прикладные разработки в области внедрения BIM и ГИС технологий в архитектуре и строительстве, горном деле, промышленности, сельском хозяйстве и в других отраслях экономики.

В центре внимания была разработка образовательных программ по BIM и ГИС в учебных заведениях, обмен опытом по применению этих технологий в реальной деятельности.

Также участники мероприятия поговорили о цифровых технологиях, методах дистанционного зондирования, беспилотных летательных аппаратах, лидар и BIM технологиях с открытым исходным

кодом.

– Сейчас технологии развиваются стремительно, – подчеркнул в своём выступлении сопредседатель конференции, директор компании «EuroGV», председатель ISPRS, доктор-инженер Karel Vach (г. Прага, Чешская Республика). – Мы часто слышим такие понятия, как умный дом, умный город, умное сельское хозяйство. Это очень сложные процессы, которые осуществляются в условиях социальных и политических перемен. Думаю, что такие научные конференции помогут нам лучше понимать глобальные тренды и возможность их адаптации к новым условиям.

Ключевыми вопросами также стали разработка методологии и основных принципов применения BIM и ГИС в значимых отраслях экономики, разработка образовательных программ по тематике конференции, обмен лучшими практиками реализации BIM и ГИС технологий.

Научная конференция завершилась экскурсией по университету.

Ерик Абитов

Фото ektu.kz