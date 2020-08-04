Новые стандарты сельских школ

Этим летом в 37 общеобразовательных школах Курчумского района ведутся ремонтные работы. Кроме решения проблем с отоплением, обновлением крыш, заменой окон и дверей, реализуемые проекты включают оснащение корпусов школ внутренними туалетами.

В малокомплектной школе небольшого села Акчий обучаются 38 детей. Как рассказал директор учебного заведения Даулет Сейткарим, открыта она была ещё в далеком в 1967 году. Обучались в этой школе дети животноводов, в том числе из дальних отгонов. Поэтому к учебному корпусу школы примыкал небольшой интернат. Позже он был закрыт. В 2000 году, когда школа уже перестала отвечать существующим учебным стандартам, у неё появился новый, дополнительный корпус, который построили хозяйственным методом. Правда он находился на расстоянии от старого здания, и поэтому дети учились в двух разделенных корпусах. Как и во всех других периферийных школах на территории района, все «удобства» для детей и их педагогов находились на улице.

Этим летом в школе Акчия произошли долгожданные перемены. Она, как и все образовательные учреждения района, была включена в республиканскую программу «Дорожная карта занятости», и туда пришли строители от фирмы-подрядчика ТОО «Buildup Company». В течение одного месяца они построили перемычку между двумя разделенными корпусами, здание школы стало единым. Впрочем, самым главным приобретением этого года можно считать раздельные внутренние туалеты для мальчиков и девочек. Они оборудованы строителями в построенной новой перемычке здания.

– Признаюсь, до этого мы долго не могли найти пути решения проблемы внутренних туалетов для детей, проведения ремонтных работ, – говорит директор Акчийской малокомплектной средней школы Даулет Сейтказин. – Весь школьный коллектив, родители благодарны властям за государственную программу по обновлению организаций образования. Стоимость реализованного в нашей школе проекта – 7 млн 917 тыс. тенге.

Нынешним летом ремонтом были охвачены все организации образования на территории района. В их числе три школы и гимназия районного центра Курчум, школа-интернат села Калжыр, детский сад села Маркаколь, где прошёл капитальный ремонт. По информации руководителя районного отдела образования Бауыржана Елеубаева, в общей сложности на реализацию всех проектов из разных источников выделено 983 миллиона 344 тыс. тенге. Для 24 объектов образования финансирование осуществляется в рамках республиканской программы «Дорожная карта занятости», для семи – из областного бюджета. Средства для ремонта ещё четырёх объектов выделены в рамках республиканской программы «Ауыл –

ел бесігі».

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район