Новые ниши для реального бизнеса

Необходимость производства продукции высоких, конечных технологических переделов на предприятиях Восточного Казахстана находится в центре внимания местных органов исполнительной власти, соответствующих ведомств и структур.

Только за последнее время целый блок профильных вопросов рассматривался на сессии областного маслихата, заседании областного акимата, на брифингах с участием акимов городов и районов области, других совещаниях.

В частности, глава региона Даниал Ахметов делал акцент не только на крупных, но и локальных проектах, реализуемых известными компаниями, представителями малого и среднего бизнеса. Понятно, одно дело, когда масштабное наукоёмкое производство с явным прицелом поставок конкурентоспособной продукции на экспорт в другие страны реализуют флагманы промышленности. И совсем другая ситуация складывается, если новую нишу на местном рынке пытаются освоить предприниматели. В этом случае весовые категории совершенно разные. Между тем одно другому нисколько не противоречит, напротив, здесь наблюдается взаимное дополнение. У каждого свои цели, задачи, ниши на рынке.

К примеру, в Зайсанском районе сегодня выпускает продукцию новый завод бутилированной воды ТОО «Аrnna Minerals». Сбылись мечты местного населения и предпринимателей об освоении имеющихся источников минеральной воды. «Рудный Алтай» не раз обращался к этой теме в период строительства нового объекта, а также ввода его в эксплуатацию. Тем приятнее было нам увидеть питьевую воду зайсанского розлива в современных и эстетичных упаковках самой различной ёмкости. Между тем к представителям компании на выставке «Лучший товар Восточного Казахстана» обращались сотрудники торговых сетей области с намерениями заключить прямые соглашения на поставки продукции и на её реализацию.

Для жителей южных районов вода в буквальном смысле является источником жизни. Сейчас перед бизнес-сообществом в Зайсанском районе ставится перспективная задача увеличения орошаемых площадей. Для этой цели понадобятся серьёзные инвестиции, однако, по мнению руководства области, дело стоит того. Отдача поливного гектара окупит все вложения и ещё принесёт прибыль. В этом сомневаться уже не приходится, особенно местному населению, смело раздвигающему рамки своего бизнеса.

На выставке довелось также увидеть популярную уже продукцию из проса, которую производят в селе Дайыр, где возродил древний промысел предков несколько лет назад местный предприниматель Бирлик Мамырбекулы. С его лёгкой руки изделия народной кухни из проса вновь заняли достойное место в меню земляков. Причём, много работают энтузиасты над привлекательной и удобной упаковкой, ничем не уступающей иностранному попкорну. Характерно, что просо не боится засухи, его корни берут влагу из большой глубины, в чём ещё один явный плюс. Глубокая переработка проса имеет шанс поставок тоже на экспорт. Напомним, одно время пробные партии этой продукции поставлялись на рынок соседнего государства.

Добавим, что местная минвода, просо, да и вообще хлебобулочные изделия всегда высоко ценились в прежние годы у соседей за органическое происхождение, качество.

Возможно, открытие в ВКО лаборатории при помощи коллег из Поднебесной расширит экспорт продукции АПК.

Чем же ещё удивили зайсанские предприниматели на выставке, проходившей в областном центре? К примеру, нельзя было пройти мимо павильона с хозяйственным мылом. К всеобщему удивлению, его также научились хорошо делать и реализовывать на местном рынке деловые люди из Зайсана. Стандартные печатные бруски самого настоящего мыла ничем не отличаются и не уступают той продукции, что выпускают крупные заводы и поставляют в торговлю. По бокам у него есть специальные бороздки, брусок удобно держать в руках, когда стираешь одежду. Не секрет, что исходным сырьём для его производства, в том числе, являются различные животные жиры, другие компоненты в виде отходов животноводства. Их можно, как выясняется, спокойно и с выгодой превратить в доход.

По поводу глубокой переработки вторичного сырья животноводства можно сказать, что оно представляет собой настоящий клондайк. Шкуры, шерсть, рога, копыта, кости мелкого и крупного рогатого скота были пригодны в не столь далёкие времена для изготовления востребованных товаров, сувениров. Причём, высоко котировались именно потому, что это натуральный материал, экологичный и практичный одновременно. Впрочем, это иллюстрирует пример предпринимателя из Тарбагатайского района Данияра Мукышова, который занимается шорными изделиями, изготовленными из чистой кожи. Ремесло древних предков, традиции выделки шкур, получения сыромятной кожи сейчас переживает второе рождение.

Таир Сапаргалиев