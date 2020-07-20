Новые границы сёл

В Курчумском районе ведется работа по возвращению в государственный фонд земель, переданных в пользование сельхозформированиям, но не задействованных по назначению.

Отделом земельных отношений Курчумского района в прошлом году проведено четыре конкурса по передаче в долгосрочное пользование 39 земельных участков сельхозназначения. Сельхозформирования, принявшие в них участие, получили в пользование 21 263 гектара земельных угодий. По заявлениям жителей района, для сенозаготовки и пастьбы скота выделено 82 участка общей площадью 9495 гектаров, сроком на пять лет. Кроме того, для ведения личных подсобных хозяйств сельчане получили еще 162 участка, что составляет 149 гектаров.

В рамках мониторинга целевого использования земель проверено наличие проектов внутрихозяйственного землеустройства у более ста землепользователей района. 489 главам фермерских хозяйств направлены письма об их обязательствах по изготовлению проектов внутрихозяйственного землеустройства. В общем, сфера земельных отношений включает массу вопросов, от решения которых зависит судьба фермерства, благополучие сельских личных подсобных хозяйств, предпринимателей, чей старт начинается с оформления земельного участка.

По информации временно исполняющего обязанности руководителя отдела земельных отношений Курчумского района Ерасыла Ашимова, в этом году еще одним важным направлением деятельности в земельной сфере стало уточнение границ сельских населенных пунктов. Дело в том, что на существующих картах сел они не обозначены. Такое расплывчатое положение создавало ряд проблем и даже конфликтные ситуации между сельскими сообществами и фермерами, получившими ранее земельные участки близ сел.

– Устранить возникшую проблему позволит определение четких границ всех сел района. На это из бюджета выделено 25 миллионов тенге, – говорит Ерасыл Ашимов. – По результатам проведенного тендера, подрядной организацией, которой предстоит выполнить весь комплекс работ, стало ТОО «Алтай-жер». В целом, проект охватывает 33 населенных пункта. Прежде чем обозначить новые границы, проводится изучение социально-экономического положения сел. Берётся во внимание количество жителей, личных подсобных хозяйств, поголовья скота, имеющихся земель общественного пользования. Они включают территории для ежедневного выпаса табунов скота сельчан. Кроме этого, важным фактором при определении границ выступает перспектива дальнейшего развития конкретного населенного пункта. После досконального изучения всех факторов будут утверждаться новые границы населенных пунктов.

– Если сельчанам негде выпасать скот, а участки близ населенного пункта, подходящие для пастбищ, отданы фермерскому хозяйству, возможно ли их изъятие в пользу общественных интересов?

– Да, возможно. Особенно, если они не используются по назначению.

– Как можно получить земельный участок под фермерское хозяйство или туристический объект?

– Претендент на его получение должен принять участие в объявленном открытом конкурсе. Информация о сроках и условиях проведения публикуется в газетах. Земля выдается на 49 лет. Непосредственно процедура определения сельхозформирований, победивших в конкурсе, проходит без участия конкурсантов, в режиме онлайн. С 2019 года отменена аукционная форма определения победителей в зависимости от предложенных денежных сумм за тот или иной лот. Теперь предпочтение отдается участникам, которые в своих бизнес-планах отразили убедительные объемы инвестирования земельных участков, на которые они претендуют. Обязательства получателя земли вносятся в договор, который он заключает с отделом земельных отношений.

– Что будет, если спустя время землепользователь не выполнит свои обязательства?

– В этом случае договор расторгается и земля возвращается в госфонд. В 2019 году в принудительном порядке изъято, а также добровольно возвращено фермерами государству 5065 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

– Все ли поливные пахотные земли в Курчумском районе используются по назначению?

– На территории района имеется 19 976 гектаров поливных пахотных земель. Из них

14 331 га находится в пользовании фермерских хозяйств, используется по назначению. В случае если выявится, что поливные гектары не засеваются, зарастают сорной травой, будет запущена процедура изъятия этих земель в госфонд. За первое полугодие возвращено 1200 гектаров земли. Работа продолжается.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район