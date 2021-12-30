Новогодние сюрпризы  

Учащиеся средней профильной школы № 45 получили новогодние подарки от ВКУ имени С. Аманжолова.

По инициативе ректора университета Мухтара Толегена и при поддержке профессорско-преподавательского состава Высшей школы IT и естественных наук вуза сладкие подарочные наборы вручили 60 ученикам младших классов.

– Мы вместе со студентами пришли от души поздравить детей. Устроили для них небольшой праздник. Рады, что смогли подарить им хорошее настроение, – сказала декан Высшей школы IT и естественных наук ВКУ имени С. Аманжолова Салтанат Адиканова.

По её словам, для университета важны эмоции детей, ведь до Нового года остались считанные дни, поэтому нужно успеть передать малышам атмосферу праздника.

Ребят также ждал ещё один сюрприз от университета – концертная программа, подготовленная студентами. Маленьким зрителям понравились яркие танцевальные и вокальные номера.

– Это такая большая радость для нашей школы и детей. Подарить им новогоднее настроение – очень достойный поступок. Выражаю благодарность Amanzholov University и ректору Мухтару Толегену за это, – отметила директор средней профильной школы № 45 Алия Серикбаева. – Мы тем временем будем стараться трудиться для наших ребят и делать всё возможное, чтобы школьники выросли умными и благородными людьми.

В завершение школе было передано благодарственное письмо от ректора Восточно-Казахстанского университета.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова