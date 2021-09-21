Новое в законодательстве

В Земельный кодекс РК внесены изменения. Могут ли лишиться собственности владельцы приграничных участков?

В законодательном акте появился новый пункт, о котором рассказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления земельных отношений ВКО Дидар Болатулы. Согласно изменениям, земельные участки, расположенные в пограничной полосе, теперь не предоставляются в частную собственность и во временное землепользование. Использовать эту территорию разрешается только для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения без права возведения каких-либо строений.

Земельный участок может быть принудительно отчуждён для государственных нужд в исключительных случаях. Одним из исключительных случаев для принудительного отчуждения земельных участков является предоставление земель для нужд обороны и национальной безопасности. При этом возмещение убытков собственников и землепользователей в таком случае будет производиться после оценки ущерба местными исполнительными органами.

– Стоимость земельного участка, а также недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, отчуждаемого для государственных нужд, определяется в размере их рыночной стоимости и всех убытков владельца, в том числе упущённой выгоды. Рыночная стоимость имущества определяется независимой оценкой в соответствии с положениями закона, – отметил Дидар Болатулы.

Он также подчеркнул, что принудительное отчуждение – процедура не одномоментная, поэтому владельцы имущества будут получать заблаговременное письменное уведомление об изъятии, с указанием времени на проведение согласительных процедур для определения сроков и цены изъятия или обмена земельными участками.

– Местный исполнительный орган перед проведением согласительных процедур обязан принять постановление акимата о начале принудительного отчуждения земель и опубликовать данное постановление в СМИ и на официальном интернет-ресурсе, – отметил заместитель руководителя Управления земельных отношений.

Таким образом, можно сказать, что процедура изъятия открытая, прозрачная, условия определяются соглашением сторон. Если согласие не будет достигнуто, окончательное решение будет принято судом.

Дарья Антон

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