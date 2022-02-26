Новая жизнь завода

Для жителей Серебрянска конец зимы ознаменовался приятными новостями. В этом году в городе планируют восстановить деятельность Серебрянского завода неорганических производств (СЗНП) и обеспечить местных жителей рабочими местами.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в рамках рабочей поездки посетил район Алтай, где встретился с общественностью и ознакомился с итогами социально-экономического развития района за 2021 год, а также планами на предстоящий. Так, одной из первоочерёдных задач на 2022 год является реанимация Серебрянского завода неорганических производств.

Предприятие было основано в далёком 1969 году и обслуживало военно-промышленный комплекс – производило фильтры для танков и другой бронетехники. После приватизации здесь продолжили заниматься выпуском индивидуальных и коллективных средств защиты органов дыхания. Основные виды деятельности – производство рулонных фильтрующих материалов, респираторов, шланговых промышленных противогазов, фильтров тонкой очистки воздуха, изделий из пластмасс промышленного и бытового назначения. Также действовали цеха по выпуску изделий из древесины, изготовлению нестандартного оборудования и технологической оснастки. Градообразующее предприятие обеспечивало работой тысячи серебрянцев.

Однако в 2012 году из-за миллиардного долга у СЗНП начались серьёзные проблемы. На протяжении многих лет лихорадило – предприятие то останавливало производство, то вновь возобновляло.

Все эти годы серебрянцы ждали, когда же решится вопрос. Наконец в прошлом году дело сдвинулось с мёртвой точки – завод вернули в коммунальную собственность.

– Ключевая задача для нас в этом году – реанимация СЗНП, который уже передан в состав СПК «Ертiс», – сообщил Даниал Ахметов. – Разработан план по восстановлению деятельности этого градообразующего для Серебрянска предприятия. Общее понимание есть, осталось доработать детали.

Как отметил глава региона, после запуска производства вполне реально предоставить жителям моногорода свыше ста рабочих мест. Безусловно, после возобновления собственного производства у жителей Серебрянска начнётся новая жизнь, и они смогут с уверенностью смотреть в будущее.

Мы уже рассказывали своим читателям, что в этом году также сделают ремонт в здании административно-бытового комплекса Серебрянского завода неорганических производств. Как сообщалось ранее, после проведённых работ здесь откроется новый Дом культуры. Предполагается, что на первом этаже расположится отдел координации занятости и социальных программ, на втором и третьем – различные кружки, творческие студии и музыкальная школа. На четвёртом и пятом этажах планируется открыть спортивные секции. Также проект предусматривает реставрацию концертного зала.

– Мы вкладываем в развитие этого города, который вошёл в областную программу развития бывших районных центров, серьёзные средства, чтобы улучшить инфраструктуру, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Строим социальные объекты, такие как физкультурно-оздоровительный комплекс, а уже в этом году начнётся реконструкция административного здания СЗНП, где будет культурно-досуговый центр.

По информации и.о. акима района Алтай Сергея Охрeменко, проектно-сметная документация на реконструкцию бывшего административного здания СЗНП под многофункциональный культурно-спортивный комплекс и соответствующая бюджетная заявка уже находятся на уточнении.

Александра Исаева

Фото Сергея Силантьева

Район Алтай