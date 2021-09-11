Новая ступень рыбоводов

Этот год стал для ТОО «Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство» годом больших приобретений, принятых решений и свершённых дел. Закуплен и установлен новый, современный инкубационный комплекс. Его пуск открывает для рыбоводного предприятия новые горизонты, сулит едва ли не революционные перемены.

Непосредственно комплекс состоит из 13 ванн для выращивания мальков. Ещё в него входят аппараты Вейса, визуально представляющие два ряда прозрачных цилиндрических сосудов, сужающихся в нижней части. Поодаль от них находится ещё один набор отличающихся по форме сосудов с общим названием «аппараты Амура». Каждый вид оборудования инкубационного комплекса имеет своё функциональное назначение.

– Весной мы должны получить мальков для дальнейшего выращивания и воспроизводства рыбных ресурсов, – рассказывает исполнительный директор ТОО «Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство» (НВХ) Сымбат Ануарбеков. – Провели эту важную кампанию с помощью нового комплекса. Начинали с того, что завезли сюда рыбных маток. Каждой из них была сделана одна инъекция, и спустя сутки рыбы отдали свою икру. Оплодотворённая икра помещается в аппараты Вейса. Примерно, через сутки у икринок проклёвывается по два глазка. Для выявления этого используется микроскоп.

По словам рыбовода, на этой стадии икринки отправляются в аппараты Амура. Там они превращаются в личинки. Следующий этап инкубационного процесса – помещение личинок в бассейны, где с ними происходит ещё одно превращение – в крошечных мальков.

– В бассейнах они находятся до того, как вырастут до 2,5–3 сантиметров, – говорит С. Ануарбеков. – Чем больше размер малька, тем лучше он адаптируется во внешней среде и шансы для выживания у него возрастают. После бассейнов мальки отправляются в летние пруды, где находятся всё лето. К осени они уже называются мальки-сеголетки. Ими можно зарыблять водоёмы.

Теперь о мощностных показателях инкубационного комплекса. Только в один аппарат Вейса, а всего их порядка десяти, помещается до 600 тысяч икринок. В каждый аппарат Амура – до одного миллиона личинок.

– Выживаемость личинок составляет 90 процентов, что является очень высоким показателем, – говорит исполнительный директор товарищества. – Для сравнения: при старом оборудовании этот показатель не превышал 30 процентов. За один инкубационный тур возможно получить до 100 млн личинок и в разы больше мальков, чем прежде. Для предприятия это открывает новые возможности.

В инкубационном комплексе показали головной бассейн, где есть автоматический подогрев воды. Кроме того, комплекс снабжён установкой для выращивания планктона, используемого в качестве корма для мальков. Всё это вкупе оказывает влияние на общий процесс инкубации, помогает достигать результатов, о которых прежде можно было только мечтать.

В настоящее время в прудах нерестово-выростного хозяйства находится порядка четырёх миллионов мальков-сеголеток. Они будут переданы предприятиям-природопользователям для зарыбления озера Зайсан и Бухтарминского водохранилища. Товарную рыбу намерены реализовывать.

Кроме всего, новый комплекс даёт колоссальную экономию средств.

– До этого в инкубационную кампанию для подогрева воды и помещения запускалась котельная, – говорит Сымбат Ануарбеков. – Сжигалось до 40 тонн угля, то есть требовались большие затраты. Теперь необходимость в котельной отпала, соответственно, мы избавились от затрат по её содержанию, закупу угля.

Пуск нового инкубационного комплекса с его возможностями поставил перед рыбоводами задачу ревизии и капитального ремонта прудового хозяйства. И эта работа была проделана в летние месяцы. Произведён ремонт магистрального водоподающего канала. Устранены риски прорыва берегов. Произведено углубление и выправление русел внутренних каналов. Отремонтированы шлюзы и мосты. В общем, подготовлена база для приёма большего количества мальков, содержания маточного поголовья, а также выращивания товарной рыбы.

Ещё одним важным, по мнению исполнительного директора, делом стала оцифровка территории хозяйства и чёткое обозначение его границ. Для «рыбного» Курчумского и соседних с ним районов, где имеются соответствующая отрасль и природопользователи, укрепление позиций НВХ в части производства мальков – позитивное событие. Решается актуальная проблема воспроизводства рыбных ресурсов, а значит, не оскудеют промысловые водоёмы, будет жить отрасль.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район