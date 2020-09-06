Новая сенсация Елеке Сазы 

В Тарбагатайском районе археологи нашли уникальные артефакты – золотые украшения конской сбруи правителя сакского общества.

Возрождение и сохранение национально-культурных ценностей является приоритетной задачей при модернизации общественного сознания. Поэтому в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» в Восточно-Казахстанской области успешно реализуются проекты по изучению, сохранению и популяризации уникального наследия в области археологии. Так, по проекту «Древние сокровища Восточного Казахстана», инициированному акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, ведутся масштабные археологические раскопки и научно-исследовательские работы.

С 2016 года под руководством известных археологов страны – Зайноллы Самашева, Карла Байпакова и Абдеша Толеубаева исследовались памятники археологии Восточного Казахстана – Берель (Катон-Карагайский район), Елеке Сазы (Тарбагатайский район), Шиликты и Айнабулак (Зайсанский район), Кырыкунгир (Абайский район), Кокентау (окрестности Семея), Акбаур и Аблайкит (Уланский район). Также участие в исследовательских работах принимали археологи из 20 зарубежных стран.

Результатом раскопок стали сенсационные открытия, позволившие взглянуть на историю народа с нового ракурса. В некрополе Берель обнаружено элитарное погребение и музеефицирован курган № 2 – сооруженный стеклянный саркофаг позволил сохранить бесценные археологические находки и расширить туристический потенциал Катон-Карагайского района. Отметим, что подобные работы по музеефикации проводились впервые на территории области.

Также археологи исследовали захоронение знатной женщины в кургане № 5 с хорошо сохранившимися артефактами – золотыми украшениями конской узды, фрагментами костюма, меховой шубы с нашивками из золота и объемными подвесками в виде фигурок животных плакированных золотой фольгой, остатками золотых украшений головного убора конусовидной формы.

Это погребение единым монолитом доставили в областной историко-краеведческий музей, в котором учёные, археологи, антропологи, этнографы, реставраторы провели исследования и отреставрировали 150 артефактов и их фрагментов. Сейчас продолжаются работы по воссозданию облика «степной амазонки».

В некрополе Елеке Сазы найден «Золотой человек» (VIII – VII века до нашей эры). Рядом с гротом Акбаур обнаружены свидетельства сакского поселения. В Шиликтинском кургане № 16 Зайсанского района в элитарном погребении найдены золотые изделия, выполненные в раннесакском зверином стиле, памятники усуньской (II век до н. э. – I век н. э.) и энеолитической Афанасьевской культуры (III – начало II тысячелетия до н. э.).

Стоит отметить, что с находками, вошедшими в сокровищницу Казахстана, познакомились не только казахстанцы, но и жители ближнего и дальнего зарубежья. К примеру, в прошлом году в Москве с успехом прошла выставка «Золото Великой степи», на которой вниманию посетителей было представлено более 25 тысяч экспонатов. Особое внимание привлекли находки Зайноллы Самашева, обнаруженные в Берельском некрополе, – реконструкция берельской лошади в парадно-погребальном убранстве (IV – III вв. до н. э.) и некрополе Елеке Сазы – «Золотой человек» (VIII – VII вв. до н. э.).

Экспозиция вызвала восхищение не только российской публики, но и ученых из других стран. Так, доктор исторических наук, почетный профессор Тюбингенского университета (Германия) и ведущий научный сотрудник Редингского университета (Великобритания) Генрих Харке был поражён уникальными открытиями казахстанских археологов. По его словам, те артефакты, которые представлены на выставке, позволяют науке шагнуть далеко вперед и пролить свет на загадки древности, которые предстоит разгадать современным ученым.

Результаты исследовательских работ ежегодно освещаются на Международной научно-практической конференции «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», в которой традиционно принимают участие представители посольств, заслуженные деятели Республики Казахстан, известные ученые в области археологии и тюркологии Казахстана и зарубежных стран.

Для популяризации бесценного культурного наследия вышли сборники «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі» с материалами по археологии, тюркологии, алтаистики, истории края, а также серии документальных фильмов «Наследие ушедших эпох» на трёх языках о ходе проведения археологических исследований знаменитых памятников области.

По итогам проводимых работ на памятниках археологии области с 2016 по 2019 год выявлено более 20 тысяч артефактов, часть из которых находится в процессе реставрации и лабораторных исследований. Они пополнили фонд Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

Нынешний год оказался не менее удачным на открытия в археологической отрасли. Так, группа учёных Казахского национального университета имени аль-Фараби под руководством археолога профессора Абдеша Толеубаева в ходе раскопок в некрополе Елеке Сазы в Тарбагатайском районе нашла уникальные артефакты – золотые украшения комплекта конской сбруи правителя саков.

– Клад был найден не в самом кургане, а у его подножия, – поделился Абдеш Толеубаев. – Это говорит о том, что захоронение вождя являлось местом поклонения. У саков и скифов был обычай преподношения дара в виде ценных вещей аруахам – духам правителя. Поэтому мы убеждены, что здесь захоронен правитель.

По словам археолога, в эпоху раннего Шиликтинского золотого человека у древних племён была устоявшаяся форма государственности. Более того, уже тогда сако-скифское общество было социально ранжировано, то есть чётко делилось на богатых и бедных правителей. Судя по богатым артефактам, найденным в долине Елеке Сазы, правитель относился к первой категории.

Стоит отметить, что археологи нашли свыше 800 золотых изделий, которые являются фрагментами парадной конской упряжи. Артефакты датируются V–IV веками до нашей эры. Среди них – украшение в виде оленя с листовидной платформой и петлями с обратной стороны, бляшка в виде грифона с расправленными крыльями и повёрнутой головой, бронзовые пряжки с изображением голов хищного зверя, фрагменты аппликации из листовидного золота, зооморфная аппликация синкритического содержания (рога – оленей, клюв – грифона, часть туловища – семейства кошачьих, передние ноги – парнокопытных, задние ноги и хвост – кошачьих) и другие.

Наибольший интерес для изучения представляют подвеска тигра-пантеры с большими ушами и колокольчиками на ногах, золотая цепь с двумя подвесками и сердоликовыми камнями на концах, а также редкая находка, которая ранее не встречалась, – подвески в виде ушастого хищного зверя семейства кошачьих.

Все изделия выполнены в зверином стиле и являются памятниками искусства саков Тарбагатая. Их уникальность заключается в индивидуальности, богатстве и качественном выполнении.

– У каждого древнего мастера был свой индивидуальный почерк, – подчеркнул Абдеш Толеубаев. – Найденные артефакты изящны и сделаны на высоком уровне. Большинство других украшений конской упряжи изготавливали из тонкой фольги, эти же сделаны из плотного листа золота. Таких богатых, плотных украшений для конского снаряжения я до сих пор не встречал.

Также саки и скифы были искусными мастерами по литейному производству и ковке. Доказательством тому служат обнаруженные археологами в пятидесяти метрах от кургана бронзо- и золотолитейная кузницы.

По словам учёного, артефакты, найденные в большом кургане, – это только первая ласточка. Впереди предстоят раскопки четырёх малых курганов, которые также представляют интерес для исследования.

Добавим, что программа научно-исследовательских работ в сфере археологии продлена до 2021 года.

Татьяна Кравченко

Ануар Тюлюбаев