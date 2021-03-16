Новая формула расчёта

С 1 апреля ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ будут рассчитываться по-новому.

Как пояснили в областном филиале фонда, размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат. При этом ежемесячная пенсионная выплата осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума (ранее – не менее 54 процентов от прожиточного минимума).

С 1 апреля годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 процента. В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путём ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5 процентов.

Например, сумма пенсионных накоплений равна 6 млн тенге. Годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 млн * 6,5% = 390 тыс. тенге. Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 тыс. / 12 месяцев = 32 500 тенге. Размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 32 500 + 32 500 * 5% = 34 125 тенге.

– Кроме того, методикой осуществления расчёта размера пенсионных выплат предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты для получателей определённых категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев. При этом для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением, – пояснили в ЕНПФ.

К слову, указанная методика осуществления расчёта размера пенсионных выплат распространяется на отношения, возникшие c 1 апреля 2021 года.

– Лицам, реализовавшим своё право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до

1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году: 30 х 43 272 = 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику. Лицам, реализовавшим своё право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года (включительно), с 1 января 2022 года ежемесячные пенсионные выплаты будут увеличены на ставку индексации пенсионных выплат в размере пяти процентов, с последующей ежегодной индексацией, – отметили в фонде.

Таким образом, новая методика осуществления расчёта размера пенсионных выплат учитывает особенности условий труда и здоровья получателей, а также будет способствовать увеличению ежегодного размера выплат из ЕНПФ.

Напомним, что пенсионные выплаты осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счёте.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников