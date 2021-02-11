Нормы не соблюдаются

В Восточно-Казахстанской области за несоблюдение санитарных норм выписали штраф на сумму более 700 тысяч тенге.

В магазинах, торговых домах, рынках и общественном транспорте не выполняются санитарные требования по профилактике коронавирусной инфекции.

Так, 10 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрировано 38 нарушений ограничительного режима, установленного главным санитарным врачом области. Вместе с тем наложен штраф по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, а также в общественном транспорте. Продавцы и пассажиры находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 87 510 тенге.

В Семее за один день выявлено десять нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и объектах общественного питания. Составлено четыре протокола на сумму 175 020 тенге. Взыскано девять штрафов на сумму 685 495 тенге.

В Риддере выявлено три нарушения. Люди находились в заведении без СИЗ (маски). Наложено два штрафа на сумму 87 510 тенге. Также один материал передан в суд.

В Глубоковском районе зарегистрировано одно нарушение масочного режима в закрытом помещении физическим лицом. Ещё девять нарушений масочного режима выявлено на открытом воздухе. Сумма штрафа составляет 43 755 тенге.

В Зайсанском районе выявлено одно нарушение в магазине, где продавец обслуживал без медицинской маски. Штраф составил 15 МРП.