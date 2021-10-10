Перспективы

Ни одно дерево не пострадает

10.10.2021
32

Такое обещание семейчанам дал аким Семея Бакытжан Байахметов, рассказывая о проекте по благоустройству острова Бейбітшілік.

Уникальную зону отдыха, расположенную в самом центре города, где семейчане так любят отдыхать и гулять, дышать свежим воздухом – остров Бейбітшілік – снова хотят благоустроить, превратив в современную зону отдыха. Наученные горьким опытом реконструкции Центрального парка, горожане всеми силами сопротивляются тому, чтобы строители испортили природную первозданность покрытого лесами острова.

Понимая это и возлагая на себя всю ответственность, аким Семея Бакытжан Байахметов, ставя перед архитекторами и проектировщиками задачу по разработке проекта, специально оговорил условие: ни одно дерево на острове не будет уничтожено, площадки отдыха, детские спортивные зоны должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт, заполняя естественные полянки и пустыри.

– Я живу в Семее всего три месяца и успел заметить, что горожане любят гулять по острову, проводить там досуг, заниматься спортом. Но, по большому счёту, кроме тропы здоровья и небольшой спортивной площадки на острове нет хороших зон для активного и тихого отдыха для старшего поколения и для детей, – поделился своими наблюдениями аким города.

По его словам, будущий парк планируют разбить в непосредственной близости от тропы здоровья и комплекса «Сильнее смерти», придав этой зоне единый архитектурный стиль. Здесь будут спортивные площадки, детские игровые зоны, места для тихого отдыха представителей старшего поколения. То есть остров останется местом проведения досуга и при этом обретёт необходимый комфорт и уют.

Софья Соболевская

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Семей

10.10.2021
32

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