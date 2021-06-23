Ни минуты покоя

Единственная в Восточном Казахстане женщина-аким района – сегодня в числе лидеров в рейтинге руководителей местных населённых пунктов. Рабочий график акима Глубоковского района Тамары Рахимжановой расписан по минутам.

Говорить о хрупких женских плечах в наши дни не уместно. Представительницы прекрасной половины человечества на равных с мужчинами занимаются бизнесом, спортом, политикой… Выдвижение женщин на ключевые позиции является многогранной стратегией реализации гендерной политики.

Тамара Рахимжанова находится на посту руководителя Глубоковского района с прошлого года. За это время она на своём личном примере доказала, что женщины могут всё и даже больше, особенно в решении глобальных задач.

По словам акима, она не ощущает особой предвзятости, однако не исключает огромной ответственности перед другими женщинами, которых в будущем будут назначать на высокие должности. По её мнению, только кропотливая работа и достижение реальных результатов позволят полностью избавиться от снисходительного отношения.

Тамара Анатольевна уверена: возможность стать хорошим руководителем не зависит от пола. Задатками лидера в равной степени могут обладать и мужчины, и женщины. Деловое чутьё нужно умножить на высокую ответственность за результат, труд со стопроцентной отдачей. Важны также умение воодушевлять и вести за собой коллектив – тогда и эффект будет.

При назначении на новую должность её поддержала семья, поскольку знала специфику работы как никто иной. До этого она работала заместителем акима Усть-Каменогорска. Ещё ранее возглавляла коммунальные предприятия в областном центре. Тамара Рахимжанова для того, чтобы пройти свой путь до акима района, трудилась на совесть более 20 лет.

Сегодня, имея степень бакалавра права, солидный трудовой стаж и богатый жизненный опыт, эта женщина уверенно возглавляет район.

– Для меня быть акимом – это возможность сделать много полезных вещей для людей, государства и конкретно района. Но быть акимом – это, прежде всего, большая ответственность. Приходится ежедневно, ежечасно доказывать, что ты тут не случайный человек. Это нужно постоянно подтверждать своими делами и общественным мнением.

Госслужащая отмечает, что должность акима не предусматривает выходных: невозможно оставить мысли о развитии района или текущих вопросах на столе в кабинете. Конечно, специфика работы главы района предполагает, в первую очередь, общение с людьми.

– Неплохо, если у тебя есть дар убеждения и умение находить общий язык с гражданами, вежливое и доброжелательное отношение, – делится Тамара Рахимжанова. – С каждым обратившимся нужно поговорить, выслушать, найти пути решения вопроса. Если необходимо, то и направить в ведомство. На акима ложится ответственность буквально за всё, что происходит в районе.

Глава района всегда в курсе острых вопросов, волнующих сельских жителей: освещение, водоснабжение, бродячие собаки, вывоз мусора, дороги. Именно в такой последовательности их и ставят, хотя по значимости они для каждого имеют разный вес.

Рабочее место главы района не ограничивается кабинетом в акимате. Она всегда находится там, где требуется максимум внимания. Бывает, за день приходится встречать почётных гостей, принимать граждан, выезжать в поле. Госслужащая уточняет: способность переключаться приходит с многолетним опытом. Иногда хватает нескольких минут, чтобы настроиться на ту или иную работу. Многозадачность никогда её не пугала.

В вопросах, касающихся достойного уровня жизни людей, мелочей не должно быть, считает Тамара Рахимжанова.

– Главным приоритетом местной власти должен быть человек и его благополучие, – говорит она. – Считаю, что люди даже в глубинке должны жить по-человечески, с теми благами, которые даёт цивилизация – с Интернетом, сотовой связью, квалифицированной медицинской помощью.

Поэтому она старается разобраться во всех сложных вопросах экономики, сельского хозяйства, строительства, социальной сферы, идти в ногу со временем. Расставить акценты и оперативно отреагировать на ситуацию в разных отраслях помогает команда.

– Сейчас главная поставленная задача – здоровье людей, – подчёркивает Тамара Анатольевна. – Второй важный вопрос – поддержка экономики и бизнеса. Именно в этом ключе мы и ведём свою работу в настоящее время.

Жители сёл Глубоковского района отмечают, что аким вникает во все вопросы, всегда готова выслушать. За последние десять месяцев в небольших сёлах построили автобусные остановки, отремонтировали дороги, установили новые системы водоснабжения.

– Знаете, как душа ликует, когда удаётся решить какую-то проблему, решить сложный вопрос. Добиться цели, порадоваться её достижению. В эти минуты понимаешь, что всё было не зря, – делится наша собеседница.

Она честно признаётся, что переживает за всё. Хочется сохранить темпы по росту производства продукции сельского хозяйства и промышленности, объёмов товарооборота и инвестиций, развитию отраслей социальной сферы – всё это составляющие успешного развития района.

При таком графике работы, конечно, времени на себя и семью женщине-акиму катастрофически не хватает.

– Редкие моменты свободного от работы времени провожу с семьёй, стараюсь окружить мужа и маму вниманием и заботой. В ответ получаю поддержку и понимание, за что я им бесконечно благодарна, – говорит она.

Тамара Рахимжанова не делает секрета из слагаемых успеха. Она убеждена: на основе безоговорочного стремления к результату и полного взаимопонимания всё ладится и в семье, и на работе.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район