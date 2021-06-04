Незыблемые основы

«Герб, Флаг и Гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости – мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа».

Из поздравления Главы государства К.-Ж. Токаева с Днём государственных символов, 2020 г.

4 июня 1992 года – день, который навсегда останется в истории страны как день рождения государственной символики.

В декабре 1991 года страна провозгласила независимость, и ей нужны были новые символы, которые бы выделяли её среди других суверенных государств.

Проводилась большая работа, в которую были вовлечены лучшие интеллектуальные силы нашей страны. В конкурсе на разработку Герба, Флага и Гимна приняли участие 600 человек. Они предложили 1200 вариантов с эскизами Государственного Флага, 245 изображений и 67 описаний будущего Герба и 750 вариантов Гимна. При этом в создании эскиза Флага среди участников были мастера не только из стран бывшего СССР, но и Германии, Турции и даже Монголии.

Перед всеми участниками конкурса стояла сложная задача. Нужно было найти такое художественное решение, которое наиболее ярко воплощало бы политическую суть и цели молодого суверенного государства.

На сессии Парламента 4 июня 1992 года был принят закон, утвердивший новые государственные символы. В тот же день его подписал Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Спустя два дня в театре оперы и балета имени Абая прошла презентация, на которой официально были представлены новые символы страны.

Так, автором Флага стал Шакен Ниязбеков. Государственный Флаг представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с 32 лучами, под которым – парящий орёл. Изображение солнца, его лучей, орла и орнамента выполнено золотой краской.

В традициях геральдики каждый цвет символизирует определённое понятие. Например, золото олицетворяет могущество, силу, богатство, а также справедливость, верность. Голубой цвет символизирует честность, целомудрие, верность, безупречность. К тому же, этот цвет ассоциируется с небом. И имеет символическое значение в тюркской культуре.

Солнце, изображённое на Флаге, олицетворяет богатство и изобилие, а орёл – власть, прозорливость, великодушие.

Герб Казахстана создали Жандарбек Малибеков и Шота Уалихан. Его центральный элемент – шанырак – круговое навершие купола юрты. Это своего рода эмблема семейного благополучия, мира, спокойствия. Купольные жерди уык, равномерно расходящиеся от центра по голубому фону Герба, напоминают лучи солнца, а это не что иное, как источник жизни и тепла. Кереге (раздвижные решётчатые основы юрты) говорят о единстве трёх жузов, которое обеспечивает его прочность. Авторы как бы призывают все этносы страны под единый шанырак, чтобы вместе сохранить крепость и целостность нашего общего дома – Казахстана.

Ещё одна составная часть композиции Герба – золотокрылые тулпары, крылья которых напоминают снопы с золотыми колосьями, то есть означают изобилие и материальное благополучие.

В верхней центральной части Герба находится пятиконечная звезда. Это посыл на то, что сердце и объятия Казахстана открыты представителям всех пяти континентов.

Автором текста Гимна стал Жумекен Нажимеденов, а музыку написал Шамши Калдаяков. Примечательно, что в истории независимого Казахстана Государственный Гимн страны утверждался дважды – в 1992 и 2006 годах.

При этом особую роль в процессе принятия государственных символов сыграл Нурсултан Назарбаев. Он внёс отдельные поправки в текст, которые отвечали идеалам и целям развития страны, и вошёл в объединённый авторский коллектив. Также по инициативе Елбасы были введены официальные термины «елтаңба», «әнұран», «нышан, рәміз».

Через обновление прошёл и Государственный Герб. С ноября 2018 года название страны на нём пишется на латинице.

Золотисто-голубые цвета Флага и Герба стали самыми родными для каждого казахстанца. А самое главное, что государственные символы страны олицетворяют ценности нашего народа: единство, мир, согласие, дружбу, свободу, силу и стремление в светлое будущее.

В Восточном Казахстане в день празднования состоятся несколько патриотических челленджей в социальных сетях. Помимо этого, жители Усть-Каменогорска могут наблюдать традиционный автомотопробег с Государственным Флагом Республики Казахстан. А молодёжь планирует массовое восхождение на гору государственных символов «Казахстан». В библиотеках области пройдут различные выставки, викторины об истории создания и авторах государственных символов РК. И, безусловно, день празднования завершится онлайн-концертами и исполнениями Государственного Гимна.

Дарья Антон

Коллаж Анары Муратовой