Неразгаданные тайны Аягоза

В казахской степи много необычных мест, имеющих свои таинственные загадки. Одно из них – Аягоз. В этом году исполняется 190 лет со дня основания города. В связи с этим мы решили заглянуть в его историю и узнать больше о местных особенностях.

Несмотря на то, что город Аягоз был основан в 1831 году, в официальных документах указана другая дата – 1928 год. Именно поэтому 190 лет, о которых мы говорим, – это хроника древней истории, прочно укоренившаяся в сознании многих казахстанцев. Впрочем, если начать углубляться в прошлое, то сведения, которые нам были ранее известны о том или ином городе, в итоге могут оказаться неверными. Ведь помимо архивных данных, нельзя не брать во внимание также устную историю, тесно связанную с легендами.

В 1831–1860 годах Аягоз был окружным городом, а название ему дано по одноимённой реке. После 1860 года стал сельским населённым пунктом и носил название Сергиополь, Сергиопольская станица Лепсинского уезда сначала Семипалатинской, потом Семиреченской области.

Ныне на месте Сергиополя располагается пригородное село, в 2007 году переименованное в Мамырсу. Современный город возник рядом с этим селом в 1931 году в качестве пристанционного посёлка. В связи со строительством Туркестано-Сибирской железной дороги в 1939 году он получил статус города и название Аягуз, которое сохранял до распада Советского Союза. Затем Постановлением главы Семипалатинской областной администрации от 1 сентября 1994 года была изменена транскрипция города Аягуз на Аягоз.

Проложенная Туркестано-Сибирская железная дорога дала старт стремительному всестороннему развитию города. Так, здесь был построен телеграф и первые школы, численность населения постепенно начала увеличиваться. В результате создания новых рабочих мест сюда прибывала молодёжь из близлежащих аулов и посёлков.

Кроме того, был открыт известный во всём СССР Аягузский мясокомбинат, свою работу начали маслозавод и шерстопрядильная фабрика. Половина произведённой продукции вывозилась в другие регионы Советского Союза.

Затем в городе построили пимокатный завод по производству валенок и завод железобетонных изделий. Позднее тут был размещён крупный военный гарнизон.

В настоящее время Аягоз с населением около сорока тысяч человек стремительно развивается в соответствии с глобальными тенденциями. Это определённо один из городов с глубокой историей и прекрасной природой.

ВОСПЕВАЯ МЕСТНЫЕ КРАСОТЫ

Когда речь идёт об Аягозе, прежде всего на ум приходит поэма «Козы Корпеш – Баян Сулу», имеющая 1500-летнюю историю. В ней можно встретить и данные о реке Аягоз.

В целом этой местности посвящено множество литературных произведений. Особенно в памяти нынешнего поколения сохранилась песня Мукагали Макатаева.

Также можно упомянуть и записи Чокана Валиханова. Его «Дневник поездки на Иссык-Куль» начинается с описания пути из Семипалатинска в Аягуз. В этих записях учёный отзывается о реке, воспетой в преданиях жителей.

Он пишет: «Я очень люблю и восхищаюсь Аягузом, может быть, поэтическая легенда о любви прекрасной Баян к золотоволосому Козы Корпешу, действие которой происходило на этой реке, есть немаловажная тому причина».

Нужно сказать, что Аягозский район имеет ценное историко-культурное наследие. Здесь, а именно в селе Сарыарка, находится памятник Байгаре Куттыбайулы, который был бием и поэтом. В селе Акшатау расположен мавзолей Дулата Бабатайулы. Родился известный акын также в этом районе. Но его место захоронения было утеряно. Только в 1990 году в 20 км от села Акшатау в селе Кызылжар был найден камень с надписью места захоронения Дулата Бабатайулы. В 2001 году на могиле возвели мавзолей.

Кроме того, в 55 км к северо-востоку от города Аягоза находится мавзолей Актайлак бия. Он установлен на могиле общественного и государственного деятеля, жырау Актайлака Байгараулы. В селе Майлин расположен мавзолей Арипа Танирбергенова – поэта и просветителя, одного из талантливых учеников и последователей Абая Кунанбайулы.

СИМВОЛ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

Одним из священных мест Аягоза по праву является мазар Козы Корпеш – Баян Сулу, ставший символом вечной любви. А одноимённая лиро-эпическая поэма XIII–XIV веков занимает особое место в фольклоре тюркоязычных народов. По словам исследователей, существует около 30 вариантов этой поэмы. К примеру, у башкир она называется «Кузыйкурпяс и Маянхылу», у барабинских татар – «Козы Корпеш», у алтайцев – «Козы Эркеш».

Поэма «Козы Корпеш – Баян Сулу» была известна в устных вариантах в исполнении акынов Сыбанбая, Бекбау, Жанака и Шоже. В письменном варианте наиболее распространены версии, записанные собирателями фольклора Г. Саблуковым (1831 год), Г. Дербисалиным (1834 год), А. Фроловым (1841 год), Ч. Валихановым (1856 год).

На русском языке поэма была издана Михаилом Путинцевым в 1865 году, затем её включили в третий том сборника Василия Радлова «Образцы народной литературы тюркских племён» (1870 год).

Аналогов множество, в них есть как схожести, так и отличительные черты. При этом ясно одно – содержание этой поэмы полюбилось многим.

Мавзолей Козы Корпеш – Баян Сулу – в числе древнейших памятников в Казахстане. Находится он в семи километрах к юго-западу от села Тарлаулы, на правом берегу реки Аягоз, в 11 километрах к западу от станции Тансык.

Общая высота мазара составляет 11,65 м, внутренняя высота от пола до зенита купола – 4,35 м. Толщина стены – 1,86 м. Первоначально объёмная композиция мазара при квадратном плане (с внешней стороны 7,1х7,1 м, с внутренней 3,38х3,38 м) представляла собой четырёхгранную пирамиду, образованную путём напуска рядов горизонтальной кладки и увенчанную фигурным шпилем.

Ряд учёных говорят, что мавзолей был построен в V–X веках, а некоторые предполагают, что этот памятник может принадлежать X–XI векам. В каком бы веке не был воздвигнут мазар, он сохранился до наших дней.

Это особенное место изучали многие. В том числе и археологическая экспедиция Академии наук Казахской ССР под руководством Алькея Маргулана.

До этого ещё в 1856 году мавзолей и скульптуры рядом с ним были зарисованы Чоканом Валихановым. Большую ценность представляют сделанные им зарисовки стоявших у памятника каменных изваяний. Перед входом в мавзолей были попарно установлены четыре скульптуры, изображавшие, по народному преданию, Козы Корпеша, Баян Сулу, её младшую сестру и сноху. Эти данные подтверждают и воспоминания выдающегося писателя Мухтара Ауэзова. По его словам, в 1858 году мавзолей посетил этнограф Николай Абрамов. Он опубликовал историю Козы и Баян в журнале «Вестник», где также было сказано о четырёх скульптурах. К сожалению, позже каменные изваяния исчезли.

«Одна из этих статуй была увезена в 1897 году немецким губернатором из Восточной Африки майором фон-Биссаманом, а через год, в 1898 году, когда сюда приехал русский исследователь Николай Пантусов, скульптуры были разрушены. В 2000 году, в канун 1500-летия поэмы «Козы Корпеш – Баян Сулу», при государственной поддержке был реконструирован купол, рядом не осталось ни одного из памятников. Очень жаль!» – писал журналист, писатель Кайым-Мунар Табеев.

Вместе с тем говорят, что в стене мазара был кинжал. Его туда вонзили. На сегодняшний день неизвестно, в чьих руках он находится. Согласно легенде, после похорон Козы Баян решает отомстить Кодару, прибегнув к хитрости. В результате тот умирает. А Баян закалывает себя кинжалом на могиле возлюбленного. Такова история этого кинжала. Несмотря на то, что он давно исчез, легенда о нём живёт по сей день.

ЧТО ХРАНИТ В СЕБЕ ШОКТЕРЕК?

Как было сказано в поэме, жизнь Козы, который отправился в Аягоз в поисках своей любимой, обрывается в местности под названием Шоктерек. Когда ещё он только собирался в путь, мать юноши Мамабике пыталась остановить его. Но разве Козы мог её послушать? Он стоял на своём и заверил её, что сможет преодолеть все препятствия. Так джигит и отправляется в дорогу. Остановился он в Шоктереке. Согласно легенде, это место становится своего рода островком любви для двух героев.

Предположение о том, что Шоктерек имеет более глубокую историю, чем мы думаем, выдвинул известный учёный Алькей Маргулан. По его словам, в золотом поясе, найденном в XVIII веке, в степи к востоку от Иртыша в Алтайских горах есть прекрасный эпический сюжет «Шоктерек». Сейчас пояс находится в Эрмитаже.

Если верить исследованиям учёных, это эпическое золотое изображение создано в IV–III веках до нашей эры. Эти изображения схожи с предметами скифских захоронений, найденных в 60-х годах в Пазырыкской долине Восточно-Казахстанской области.

Алькей Маргулан утверждает, что изображения на золотом поясе указывают на место встречи двух влюблённых – Шоктерек. Ведь, как сказано в поэме, спящего под тополем Козы Корпеша Кодар убивает выстрелом, а Баян Сулу находит труп своего любимого. На золотом поясе изображены пожилой человек, держащий узды двух коней, а также сидящая девушка, которая, приподняв на колени ещё не остывшее тело молодого джигита, гладит его голову. Значит, сюжет поэмы «Козы Корпеш – Баян Сулу» создан в одно время с золотым поясом (в III–I веках до нашей эры).

КОЛОДЕЦ, ВЫРЫТЫЙ КОДАРОМ

Помимо мавзолея Козы Корпеш – Баян Сулу, в народе много говорят и о тайне колодцев, вырытых Кодаром. Легенда гласит, чтобы напоить девяносто тысяч лошадей Карабая, Кодар выкопал сорок колодцев. Есть сведения о том, что колодцев было 70.

Кажется, Кодар не такой уж и неприятный и неграмотный человек, как можно было подумать. По мнению некоторых исследователей, он был мудрым и храбрым. Доказательством тому служат те самые колодцы. Известно, что девяносто тысяч лошадей поили, не черпая воду бадьёй. Если так, то рядом с Кодаром были настоящие мастера копания колодца. Им удалось обеспечить выталкивание воды на поверхность и создать родник.

Секрет всего этого узнал журналист Кайым-Мунар Табеев от кандидата математических наук Каната Ахметова: «Язык природы – математика! Буквы этого языка – треугольник, дуга! А правила измерения участков земли вычисляются с помощью геометрии, которая является одной из ветвей могучей математики. Колодцы нужно выкапывать не подряд, а в форме треугольника. Сначала вы определяете направление движения воды. Затем по течению в трёх местах выкапываются колодцы. Водный путь, который соединяется в трёх точках, замыкается. Из одной образуется давление воздуха, из другой – давление воды, а из последней – извергается вода». В этом и кроется секрет колодцев, вырытых Кодаром.

Алтай Ғали-Асқар

Аягозский район