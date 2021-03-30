Необычный праздничный капустник

Театры Семея не остались в стороне от празднования Всемирного дня театра и отметили торжественную дату праздничным капустником.

Артисты театров имени Достоевского, Абая и «Дарига-Ай» в этот день подарили любимым зрителям театральные сценки и концертные номера, а организаторы торжества подготовили для лицедеев и работников закулисья награды за лучшие работы, созданные за последний год.

Свои коррективы в традиционные мероприятия вносит пандемия коронавируса и ограничительные меры, которые действуют в большинстве стран мира. Впервые день театра в Семее прошёл без зрителей. Насладиться игрой любимых артистов можно было только в режиме онлайн, посредством социальных сетей, где и велась прямая трансляция торжества.

– Почти восемь месяцев театр не работал по известным причинам. Когда спектакли начались вновь, это стало неописуемой радостью для всего коллектива. Ведь теперь вновь появилась возможность выйти на любимую сцену к любимому зрителю. Сегодня день театра мы отмечаем очень необычным образом. Если в прошлом году мы его не отмечали вообще, то сегодня этот праздник проходит без зрителей. В театре работают более 250 человек, все они сегодня присутствуют в зрительном зале, и мы рады, что можем поздравить друг друга с этим совершенно удивительным праздником, зрители могут посмотреть на любимых артистов онлайн, – сказал директор театра Яков Горельников.

Отметим, в настоящее время работа театров разрешена с заполняемостью не более ста человек, при соблюдении всех санитарных норм. Как отмечает Яков Горельников, разрешённая сотня билетов раскупается очень быстро. Зритель соскучился по любимому театру.

Флора Левина

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Семей