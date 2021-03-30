Культура

Необычный праздничный капустник

30.03.2021
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Театры Семея не остались в стороне от празднования Всемирного дня театра и отметили торжественную дату праздничным капустником.

Артисты театров имени Достоевского, Абая и «Дарига-Ай» в этот день подарили любимым зрителям театральные сценки и концертные номера, а организаторы торжества подготовили для лицедеев и работников закулисья награды за лучшие работы, созданные за последний год.  

Свои коррективы в традиционные мероприятия вносит пандемия коронавируса и ограничительные меры, которые действуют в большинстве стран мира. Впервые день театра в Семее прошёл без зрителей. Насладиться игрой любимых артистов можно было только в режиме онлайн, посредством социальных сетей, где и велась прямая трансляция торжества.

– Почти восемь месяцев театр не работал по известным причинам. Когда спектакли начались вновь, это стало неописуемой радостью для всего коллектива. Ведь теперь вновь появилась возможность выйти на любимую сцену к любимому зрителю. Сегодня день театра мы отмечаем очень необычным образом. Если в прошлом году мы его не отмечали вообще, то сегодня этот праздник проходит без зрителей. В театре работают более 250 человек, все они сегодня присутствуют в зрительном зале, и мы рады, что можем поздравить друг друга с этим совершенно удивительным праздником, зрители могут посмотреть на любимых артистов онлайн, – сказал директор театра Яков Горельников.

Отметим, в настоящее время работа театров разрешена с заполняемостью не более ста человек, при соблюдении всех санитарных норм. Как отмечает Яков Горельников, разрешённая сотня билетов раскупается очень быстро. Зритель соскучился по любимому театру.

Флора Левина

Фото автора

Семей

30.03.2021
80

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