Некогда болеть

В Восточном Казахстане вполовину снизились объемы медицинской помощи для населения.

Услуги по отдельным видам медицинской помощи в системе ОСМС во втором квартале этого года сократятся в среднем до 40 процентов, прогнозируют в областном филиале Фонда медицинского

страхования.

– Из-за введенных ограничительных мер в связи с чрезвычайным положением и рекомендации врачей по самоизоляции граждан, с апреля наблюдается снижение на 50 процентов отдельных видов медпомощи, – сообщил директор филиала по ВКО НАО «ФСМС» Галымжан Абилов. – В мае ожидается уменьшение на 40 процентов и в июне – на 30. То есть, примерная оценка снижения по второму кварталу – в среднем до 40

процентов.

По его словам, снижение коснулось плановой медицинской помощи, то есть, стационарной и стационарозамещающей, включая высокотехнологичные и консультативно-диагностические услуги, медицинскую реабилитацию и восстановительное

лечение.

Как отметил в ходе внеочередного заседания Общественного совета председатель правления НАО «ФСМС» Айбатыр Жумагулов, на финансовые показатели больниц и поликлиник по стране повлияли изменение курса валюты, спад деловой активности, отсрочки по платежам за медицинское страхование для населения и некоторых категорий бизнеса, а также сокращение некоторых видов медпомощи в режиме

карантина.

– Все это несёт определенную нагрузку на деятельность Фонда, – подчеркнул Айбатыр

Жумагулов. – Несмотря на это, мы применяем антикризисные меры для обеспечения стабильного финансирования медицинских организаций и получения гражданами медицинских услуг. В целом дополнительная нагрузка на систему ОСМС составит суммарно более 134 миллиардов тенге.

Проведен анализ финансовой устойчивости медицинских организаций, согласно которому всех поставщиков медицинских услуг условно разделили на четыре группы.

Так, первая группа – это медорганизации, по которым финансирование медицинских услуг основывается на принципах подушевого и не зависит от объема выполненных услуг. Сюда входят организации первичной медико-санитарной помощи (поликлиники), скорая помощь, онкология, психиатрия, тубдиспансеры и другие подразделения, а также медицинские организации, которые не снизили объем предоставляемой медпомощи. По ним финансирование сохраняется в полном объеме. Также планируется увеличить тарифы оплаты во втором полугодии для компенсации инфляции. В эту группу вошли 80 процентов поставщиков медицинских

услуг.

Вторая группа – это медицинские организации, задействованные в проведении противоэпидемических мероприятий по COVID-19 и, соответственно, имеющие минимальные риски недостаточного финансирования. Но в их случае сохраняется риск не исполнить остальные запланированные объемы медицинской помощи.

– Третью группу составили организации, которые имеют наибольший риск недофинансирования, – проинформировал глава Фонда. – Те, в которых из-за карантина наблюдают снижение объемов оказываемых услуг, в том числе плановой госпитализации. Выработаны несколько мероприятий – проведено дополнительное авансирование, изменен график удержания аванса, а также перераспределены объемы финансирования, которые не будут исполнены во втором квартале, на второе полугодие 2020 года.

Таким образом, медицинские организации смогут выполнить свои годовые объемы. Плюс Фонд увеличит тарифы для оплаты оказанных медуслуг во втором полугодии для компенсации инфляции.

К четвертой группе относятся соисполнители консультативно-диагностических услуг, имеющие риск недофинансирования. Аналогичные меры поддержки, что и для третьей группы, будут применены также для второй и четвертой групп.

– По прогнозам, объемы потребления медуслуг восстановятся во втором полугодии за счет повышения тарифов на оплату услуг медицинским организациям для компенсации инфляции, – сообщил Айбатыр Жумагулов.

Было подчеркнуто, что имеются в виду тарифы, по которым Фонд платит за оказанные медицинские услуги больницам и поликлиникам, и на населении эти изменения никак не отразятся.

Напомним, 22 мая прошло внеочередное заседание Общественного совета при Фонде социального медицинского страхования. В состав респуб-

ликанского Общественного совета вошли эксперты сферы здравоохранения Максут Кульжанов, Абай Байгенжин, Юрий Пя, Нурлан Батпенов, Серик Акшулаков, а также политологи, экономисты, лидеры общественного мнения и журналисты Айдос Сарым, Игорь Шахнович, Игорь Неволин, Расул Рысмамбетов, Расул

Жумалы, Марат Каирбеков, Андрей Чеботарев и другие представители.

Ерик Абитов

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