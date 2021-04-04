Недочёты устраняются

Недостатки ремонта в государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее Абая «Жидебай-Борили», проявившиеся этой весной, уже устраняются подрядчиком.

В социальных сетях в последние дни распространялось видео, показывающее далеко не идеальное состояние заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили». На видео, снятом одним из посетителей, видно, как с потолка течёт вода, да и весь прошлогодний ремонт, прошедший под эгидой празднования 175-летия Абая, оставляет желать лучшего. Директор комплекса Турдыкул Шанбай подтвердил наличие некоторых проблем, однако отметил, что они не столь критичны.

– После того как узнал, что протекает крыша, я сразу же направился в Жидебай. Тогда вода уже не лилалсь с потолка. Причина не в накопившемся снеге, никакого снега уже не было на тот момент, всё уже высохло, но два дня там шёл дождь. Открылись швы, это и привело к данной ситуации. Мы обошли с сотрудниками весь комплекс, проверили его состояние, – рассказал Турдыкул Шанбай.

На текущий момент на месте работает бригада подрядной организации по устранению недочётов ремонта. Стоит также отметить, что данный проект ещё не сдан окончательно и на сегодняшний день находится лишь на стадии принятия.

– Объект находится у нас на гарантийном обслуживании. По этой ситуации составили акт обследования, в котором обязуемся устранить все недочёты в кратчайшие сроки. Люди здесь, машина с материалами также прибывает сегодня. Повода для беспокойства нет, – уверяет мастер строительного участка компании ТОО «LEVEL-S8» Бакыт Рахимов.

Руководитель музея подчеркнул, что комплекс «Жидебай-Борили» имеет особую историческую и культурную ценность, является нашим общим достоянием, поэтому его сохранности для будущих поколений уделяется огромное внимание.

Мария Щетинина

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Семей