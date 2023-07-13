В ВКО один только один застройщик имеет гарантию АО «Казахстанская жилищная компания», а значит может привлекать финансовые средства дольщиков.

У ТОО «ВВД-Құрылыс» имеется гарантия АО «Казахстанская жилищная компания» на строительство ЖК «Diamond». Об этом сообщили в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля области.

– На сегодняшний день застройщики в лице ТОО «Royale Finance Group» (ЖК «Emeralds»), ТОО «MRS Company» (ЖК «Grand Residence»), ТОО «Дейнека» (ЖК «Deluxe Town»), ТОО «Elit Stroy Group» (ЖК «Renesans») за рекламирование, связанное с организацией долевого участия в жилищном строительстве, постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 320 КоАП РК, – рассказали в областном управлении.

Кроме того, по сообщению ведомства, УГАСК ВКО было возбуждено административное делопроизводство в отношении ТОО «AsilЖолGroup» по объекту (ЖК «Sana») по ч.1 ст. 320 КоАП РК. Материалы данного дела были направлены в специализированный суд по административным правонарушениям областного центра.

Отметим, согласно п.1 ст. 7 Закона «О долевом участии в жилищном строительстве» долевое участие организуется тремя способами это: застройщик обязан заключить договор гарантии с единым оператором АО «Казахстанская жилищная компания», получить разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков, получить разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков.

В соответствии с п. 2 запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов иными способами, не предусмотренными настоящей статьей.