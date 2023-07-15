В Усть-Каменогорске сразу несколько строительных компаний привлечены к административной ответственности за рекламу, связанную с организацией долевого участия в жилищном строительстве.

Яркие и заманчивые слоганы, качественные видеоролики – всё это привлекает людей, которые хотят купить квартиру. И не все жители Восточного Казахстана знают, что такого понятия как «бронирование жилья в строящемся доме» в казахстанском законодательстве нет. А соответственно в этом случае нельзя привлекать средства потенциальных покупателей.

Согласно п.1 ст. 7 Закона «О долевом участии в жилищном строительстве» долевое участие организуется тремя способами: застройщик обязан заключить договор гарантии с единым оператором АО «Казахстанская жилищная компания», получить разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков, получить разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков. В ВКО, по информации областного управления архитектурно-строительного контроля, на данный момент только у одного застройщика в лице ТОО «ВВД-Құрылыс» имеется гарантия АО «Казахстанская жилищная компания» на строительство ЖК «Diamond».

– На сегодняшний день застройщики в лице ТОО «RoyaleFinanceGroup» (ЖК «Emeralds»), ТОО «MRS Company» (ЖК «GrandResidence»), ТОО «Дейнека» (ЖК «DeluxeTown»), ТОО «ElitStroyGroup» (ЖК «Renesans») за рекламирование, связанное с организацией долевого участия в жилищном строительстве постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска были привлечены к административной ответственности по

ч. 1 ст. 320 КоАП РК, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, возбуждено административное делопроизводство в отношении ТОО «AsilЖолGroup» по объекту ЖК «Sana» по ч. 1 ст. 320 КоАП РК. Материалы данного дела направлены в специализированный суд по административным правонарушениям областного центра.

Мария Симонова