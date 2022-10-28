Не реестром единым…

В ВКО предпринимают меры для контроля качества импортной продукции. В областной Палате предпринимателей отметили, что в регионе сохраняется риск ввоза контрафактных товаров.

Эксперты по защите прав предпринимателей подчеркнули: отечественные производители вполне способны конкурировать с зарубежными коллегами. Но для этого необходимо уравнять условия торговли и проводить проверку импорта более строго.

В Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области провели круглый стол по вопросам, касающимся требований, которые предъявляют к отечественным и импортным товарам. Как оказалось, казахстанские производители в настоящее время находятся в более жёстких условиях контроля качества. Тогда как предприниматели, занимающиеся ввозом продукции из стран ЕАЭС, заручившись сомнительными международными сертификатами, имеют возможность свободно продавать на территории страны не самые лучшие товары.

Такое положение дел не могло не возмутить продавцов, реализующих оте-чественную продукцию. На их сторону встали и члены Палаты предпринимателей.

– В настоящее время мы наблюдаем такое явление, когда на таможенную территорию попадают товары, подкреплённые так называемыми «серыми» сертификатами соответствия, – комментируют в Палате предпринимателей. – В связи с этим мы решили напомнить всем, кто работает в сфере торговли, об административной ответственности за ввоз продукции низкого качества. В том числе о запрете выпуска и изъятии такой продукции.

Озвученная проблема уже обсуждалась и не так давно. Месяц назад Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП РК «Атамекен» поднимал вопрос о негативном влиянии на конкурентоспособность отечественных продуктов, которое оказывают неравные условия в сфере проверки качества.

– Различия в законодательствах стран ЕАЭС, а также тот факт, что некоторые субъекты аккредитации других государств просто игнорируют правила контроля качества, негативно сказываются на казахстанских предпринимателях, – констатирует эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров ПП ВКО Жанар Сапаева. – За последние три года объёмы оценки соответствия, которые проводят наши органы аккредитации, сократились в два раза.

В Палате предпринимателей также считают, что в Министерстве торговли и финансов (которое должно отвечать за проверку ликвидности зарубежных товаров) хоть и знают о существующей проблеме, тем не менее, не предпринимают действенных мер по борьбе с нарушениями.

– Бездействие государственных органов создаёт реальные риски, – бьют тревогу специалисты Палаты предпринимателей. – Отечественный рынок могут заполонить некачественные и даже опасные товары, работы и услуги. Кто защитит население от этого?

Для того чтобы урегулировать эти вопросы, в Совете вынесли ряд рекомендаций Министерству торговли и интеграции РК. А региональным палатам предпринимателей поручили провести разъяснительную кампанию среди импортёров. В ВКО соответствующие беседы организовали специалисты областного Департамента Комитета технического регулирования и метрологии (ДКТРМ) и Управления таможенного администрирования Департамента государственных доходов (ДГД).

– Одной из мер по пресечению импорта нежелательной продукции стала блокировка интернет-ресурсов, которые предлагают за один день сделать на товары документы о подтверждении соответствия техрегламентам, – сообщила главный специалист ДКТРМ по ВКО Гульжан Кондыбаева.

Также в ДКТРМ решаются вопросы о ввозе продукции без документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов РК и ЕАЭС.

– Согласно статье 202 Кодекса РК «О таможенном регулировании», если нет разрешительных документов (сертификат качества, декларация), таможенные посты производят условный выпуск товаров по декларациям на товары, – объясняет руководитель Управления таможенного администрирования ДГД по ВКО Темир Кулекин. – При этом такие товары запрещено передавать третьим лицам и использовать в любой форме. Эти условно выпущенные товары имеют статус иностранных и находятся под таможенным контролем до приобретения ими статуса товаров ЕАЭС. Также в Казахстане утвердили перечень продуктов, для которых условный выпуск недопустим. Всего 92 позиции.

Рассказали эксперты и о наказаниях, которые могут постигнуть предпринимателей, не имеющих нужных документов.

– Если человек не предоставит необходимые разрешительные документы в определённый срок, он может понести административную ответственность, – подчеркнул представитель ДГД. – По статье 538 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» штраф составляет 20 МРП, или 63 360 тенге.

В ДГД добавили, что в 2022 году по указанной статье составили 124 административных материала. Общая сумма штрафов в этих случаях достигла 2 787 330 тенге (для сравнения: в 2021 году этот показатель был всего 787 590 тенге).

– Если документы предоставлены вовремя, их проверяют на электронном ресурсе в Едином реестре, – резюмировал Темир Кулекин. – После этого производится таможенная очистка условно выпущенных товаров. То есть, с этой даты товар считается очищенным, и им можно пользоваться, распоряжаться, ставить на баланс, реализовывать и так далее.

Лилия Дроздова

Коллаж Анны Ерёминой