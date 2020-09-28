Не надо стесняться 

Специалисты молодёжного центра здоровья «Нурсалауат» при областном Центре формирования здорового образа жизни провели лекцию для воспитанников Дома юношества ВКО.

Встреча по вопросам репродуктивного здоровья началась с презентации. Заведующая центром «Нурсалауат» Сания Ануарбекова рассказала, в каких случаях подростки могут обратиться за помощью.

Также юноши и девушки беседовали о здоровье в целом, половой этике, о своих репродуктивных правах, видах контрацепции, профилактике заболеваний и др.

Беседу продолжила врач-гинеколог Карина Чернышова, которая рассказала о последствиях ранних половых связей – снижении успеваемости, замедлении роста подросткового организма, нежеланной беременности, психологических аспектах.

– Главное во взаимоотношениях полов – это не физическая близость, а духовное взаимопонимание и способность в дальнейшем создать прочную и благополучную семью, – резюмировала Сания Ануарбекова. – Но для этого человек должен достигнуть определённой зрелости, не только физической, но и моральной, социальной, духовной.

По любым вопросам тинейджеры могут обращаться в центр

«Нурсалауат», где есть бесплатные и конфиденциальные услуги психолога, гинеколога и уролога: 8 (7232) 45-11-50, 8-705-795-87-17.

Елена Пашке