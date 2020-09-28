Не надо стесняться 

ЗОЖ

Специалисты молодёжного центра здоровья «Нурсалауат» при областном Центре формирования здорового образа жизни провели лекцию для воспитанников Дома юношества ВКО. Не надо стесняться 

Встреча по вопросам репродуктивного здоровья началась с презентации. Заведующая центром «Нурсалауат» Сания Ануарбекова рассказала, в каких случаях подростки могут обратиться за помощью. 

Также юноши и девушки беседовали о здоровье в целом, половой этике, о своих репродуктивных правах, видах контрацепции, профилактике заболеваний и др. 

Беседу продолжила врач-гинеколог Карина Чернышова, которая рассказала о последствиях ранних половых связей – снижении успеваемости, замедлении роста подросткового организма, нежеланной беременности, психологических аспектах.   

– Главное во взаимоотношениях полов – это не физическая близость, а духовное взаимопонимание и способность в дальнейшем создать прочную и благополучную семью, – резюмировала Сания Ануарбекова. – Но для этого человек должен достигнуть определённой зрелости, не только физической, но и моральной, социальной, духовной. 

По любым вопросам тинейджеры могут обращаться в центр 
«Нурсалауат», где есть бесплатные и конфиденциальные услуги психолога, гинеколога и уролога: 8 (7232) 45-11-50, 8-705-795-87-17.   

Елена Пашке 

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