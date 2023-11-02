Не надо стесняться…

Заболевания мочеполовой сферы часто запускаются до стадии, когда больному требуется серьёзное хирургическое вмешательство. Почему не нужно стесняться обращаться к врачу-урологу? Какие урологические операции проводятся в Усть-Каменогорске, и при каких условиях вмешательство может быть щадящим?

Об этом рассказал заведующий отделением урологии Восточно-Казахстанского специализированного медицинского центра Нуркумар Куандыков.

– Больше половины пациентов отделения – это больные с мочекаменной болезнью. Мы живём в эндемическом очаге по этому заболеванию, у нас жёсткая вода, – поясняет Нуркумар Куандыков. – На втором месте – доброкачественная гиперплазия предстательной железы, иначе говоря, аденома простаты. В некоторых случаях обнаруживается рак – аденокарценома. На третьем месте идут воспалительные заболевания: простуды, пиелонефриты.

Каковы же причины возникновения запущенных случаев урологических заболеваний и как это предотвратить? Многие молодые мужчины живут с проблемами, которые можно легко решить при своевременном обращении. По мнению врача, многие просто стесняются. В итоге обращаются позже, чем надо. Поэтому следует раз в год приходить на приём к урологу, сдавать анализы.

– До 2004 года в Казахстане не было зафиксировано ни одного случая рака простаты I-II степени. Обнаруживали только на III-IV стадии. В Восточном Казахстане первыми начали заниматься ранним выявлением этого недуга, – отмечает Нуркумар Куандыков. – В 2011 году в регионе внедрили пилотную программу по выявлению рака простаты, обследовали мужчин, достигших 48 лет. Из 48 тысяч у одной тысячи человек выявили рак простаты. К слову, в тот же год по всей Европе такое обследование прошли 175 человек.

По словам главного уролога области, с 45 лет мужчине следует раз в год сдавать ПСА (простатспецифический антиген). Если его уровень значительно повышен, требуется обследование, чтобы исключить рак простаты.

Какого рода помощь может получить человек, у которого обострились урологические заболевания? Что делать, если терпеть и ждать приёма терапевта уже невозможно?

– Можно самостоятельно обратиться в приёмный покой Восточно-Казахстанского специализированного медицинского центра, – поясняет Нуркумар Куандыков. – С острыми состояниями, кровотечениями пациенты поступают в наше отделение. Если есть показания – госпитализируем, проводим обследование. При необходимости оперируем, в том числе онкологические заболевания.

Урологическое отделение работает круглосуточно. Через него в год проходят более 2500 человек. В среднем 250–270 пациентов в месяц получают лечение, из них 70 процентов – экстренные больные. Операционная активность составляет 60 процентов. Необходимо отметить, что в отделении урологии ВК ОСМЦ все операции выполняются тремя способами – эндоскопическим, лапароскопическим и чрескожным (перкутанным).

– Все высокотехнологичные медицинские услуги, которые есть сегодня в списке по урологии, мы освоили. Последние 15 лет полностью соблюдаем требования Европейской и Северо-Американской ассоциаций урологов, – подчёркивает Нуркумар Куандыков. – Поэтому нет разницы, где лечиться – в Корее, Турции, России, Европе или в местном урологическом отделении. Оборудование у нас самое современное, тактика, протоколы лечения одинаковые. Возможности для дальнейшего развития, конечно, есть. Например, появился лазер с длинной волной, которым можно выжигать аденомы без кровопотери. Такая установка – это требование времени, хорошо бы её приобрести и в наш регион, – резюмировал доктор.

Галым Абилов

Пресс-служба управления здравоохранения