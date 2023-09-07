Не кладите трубку

Перечень телефонов экстренных служб пополнится ещё одним номером – 111.

На официальном информационном ресурсе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщается о внесении дополнения в постановление Правительства РК от 3 сентября 2004 года № 929 «Об утверждении перечня экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным».

Так, в этом перечне появится информация о новой экстренной службе – «Контакт-центр «111 Аманат» по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей», с номером телефона – 111.

В контакт-центре всем обратившимся казахстанцам будут предоставлять бесплатные услуги информационно-справочного, организационного характера, а также психологической помощи, первичные консультации по всем вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.

Ожидается, что по этому номеру телефона в экстренную службу можно будет сообщать о нарушении прав детей или жестоком обращении с ними, о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, о случаях семейно-бытового насилия и других фактах.

Артём Захаров