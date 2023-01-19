Не используешь – верни

В 2023 году в Восточном Казахстане будут обозначены новые границы сельских населённых пунктов с включением свободных пастбищ в территории того или иного села.

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, буквально несколько дней назад заработала интерактивная карта возвращённых государству сельхозземель. Напомним, эта работа активно проводится в стране с 2021 года с целью изъять неиспользуемые участки, чтобы предоставить их крестьянам под пастбища или другие нужды.

«Внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращённых сельхозземель более прозрачной и открытой. Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе Единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры», – говорится в сообщении Минсельхоза.

В 2022 году в Восточном Казахстане было возвращено 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Эти участки перераспределят среди местного населения в соответствии с законодательством РК. Как отметила руководитель управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис, потребность в пастбищных землях в прошлом году составила 62,6 тыс. га. Для того чтобы устранить дефицит пастбищ, провели большую работу, в частности, 15,2 тыс. га вернули в государственную собственность, перевели низкопродуктивные пашни в пастбища на территории 0,2 тыс. га, предоставили для выпаса скота 0,7 тыс. га из лесного фонда, в границы населённых пунктов дополнительно включили 4,9 тыс. га.

– На сегодняшний день потребность в пастбищных угодьях по области составляет 11 тыс. га. Для дальнейшего решения вопроса обеспечения населения пастбищами в 2023 году предусмотрено установление границ населённых пунктов, с целью включения свободных пастбищ в границы села, – резюмировала Надежда Михейлис.

Отметим, что интерактивная карта позволит жителям Восточного Казахстана в режиме реального времени мониторить возвращённые участки и подавать заявки в местные исполнительные органы, чтобы получить права на их использование. Геосервис jerkarta.gharysh.kz содержит всю информацию о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству.

Более того, по информации пресс-службы Минсельхоза, предлагается реализовать модуль проведения конкурсов на базе Электронной торговой площадки. Сейчас эти конкурсы по передаче права землепользования проводятся в бумажном формате.

Дарья Штейн

Фото Тлеубека Шаяхмета