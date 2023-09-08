Назначение

Первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области, по согласованию с Администрацией Президента РК, назначен Нурымбет Сактаганов.

Нурымбет Аманович Сактаганов окончил несколько высших учебных заведений, имеет специальности в финансовой сфере, экономике, бизнес-администрировании, педагогике и юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1992 году. В разные годы занимал должности начальника отдела Таможенного комитета Министерства государственных доходов РК; главного инспектора представительства Правительства в Парламенте РК, начальника отдела планирования внешних источников инвестиций, советника министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; заместителя председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК; Главного государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан и другие.

В 2012 году Нурымбет Сактаганов был назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области. С 2015 по 2018 год являлся первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области. Затем работал акимом Уланского, Жарминского районов, города Семея. Последняя занимаемая должность – заместитель акима Кызылординской области.