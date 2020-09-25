Восточноказахстанские спортсмены с особыми потребностями продолжают подготовку к крупным международным соревнованиям, в том числе Паралимпийским играм.

Напомним, в январе текущего года в Москве прошли яркие соревнования уровня трёх звёзд, на которых Казахстан представила сборная команда филиала республиканского общественного объединения «Федерация конного спорта РК», состоящая в основном из ребят, которые занимаются при ВК областном спортивном клубе для людей с ограниченными возможностями.

Наши спортсмены заняли почётное второе общекомандное место, уступив лишь хозяевам соревнований – российским конникам. При этом все трое всадников уже не первый раз выступали за пределами Казахстана и заняли призовые места.

К примеру, талантливая и отважная Елена Шишаева хорошо показала себя в обязательной программе. Она вошла даже в рейтинг мировой федерации!

Кандидат в мастера спорта, член национальной сборной 29-летняя Айганым Ермекова отлично выступила в обязательной программе («Личный приз»), в программе КЮР, что представляет высший пилотаж – управление лошадью под музыку, а также в командном призе. Ринат Бетурсунов также отличился на этих стартах.

Радует и молодой резерв. Например, 14-летняя Диана Оралбек занимается уже пять лет. Помимо оздоровления девушка с диагнозом ДЦП получила возможность выполнить нормативы второго юношеского разряда.

К слову, попробовать себя в спорте могут 90 процентов ребят, которые поначалу пришли в комплекс на реабилитацию. Потому что спорт – это лучший вид социализации.

Некоторые из 128 воспитанников клуба получают зарплату из Национального Паралимпийского комитета. В прошлом году впервые за всю историю этого вида спорта в РК подготовлены три мастера спорта, один КМС и один спортсмен второго разряда.

– В Москве наиболее волнительными были состязания в командном призе, которые проходили в первый день, когда наши спортсмены ещё не имели возможности адаптироваться, – говорит тренер филиала РОО «Федерация конного спорта РК» по ВКО Екатерина Руденко. – В целом судейская коллегия, которая уже не впервые оценивала выступления казахстанских всадников, единогласно отметила заметный прогресс в мастерстве ребят и серьёзные перспективы. На сегодняшний день все престижные рейтинговые соревнования проводятся только в дальнем зарубежье. Это значит, что участие в них для спортсменов из стран СНГ является весьма проблемным как с экономической, так и с организационной точек зрения.

ИЗ ИСТОРИИ

Напомним, иппотерапия стала развиваться в Восточном Казахстане с 2009 года, когда в конноспортивный центр обратилась молодая пара с ребёнком с особыми потребностями (с диагнозом ДЦП).

– Ни теории, ни обучающей практики, ни методических пособий – ничего не было, – говорит руководитель Департамента паралимпийского конного спорта Федерации конного спорта РК, директор общественного объединения «Фонд поддержки детей с ограниченными возможностями «Ақ Тай» Елена Черникова. – Тогда мы просто перенесли для таких детей упражнения лечебной физкультуры на спину лошади. Получили положительные сдвиги. Страх упасть, включение 100 процентов мышц, координации, мотивировали больного к развитию. Нужно было не только включить мозг и тело, но и постоянно держать их в тонусе! При этом ребёнок чувствовал себя кентавром или аватаром, получая в своё распоряжение четыре мощных здоровых ноги лошади. Ни один массаж не давал такого эффекта. Таким образом, от тренировки к тренировке повышались функциональные возможности организма ребёнка. Главное – мы делали анализ после каждого занятия, фиксировали результат в специально разработанной графе тестов. Тренер писал план-конспект на каждую тренировку, делая акцент на тех упражнениях, которые давали наилучший эффект.

Забегая вперёд, скажем, что в этом году благодаря методическим наработкам Елены и её единомышленников впервые в мире (!) именно в Казахстане был утверждён Госстандарт, как правильно заниматься иппотерапией и какие для этого должны быть условия. В первую очередь – сертифицированные инструкторы.

– Например, когда были в творческом поиске, мы прошли обучение под руководством президента Национальной Федерации лечебной верховой езды и иппотерапии России Александра Денисенкова, но пришли к выводу, что там совсем другая система, которая нам не подходит, – призналась Елена Черникова. – Обращение к опыту кафедры райттерапии в Грузии тоже не помогло, потому что одна теория без практики просто бесполезна. Тогда мы совместно с ВКГУ им. С. Аманжолова разработали курсы по подготовке и сертификации инструкторов. Это не «покатушки на лошадках», а комплекс упражнений лечебной верховой езды как для паралимпийской выездки, так и для ребят с особенностями интеллектуального развития Speсial Olympics.

Позже энтузиасты разработали проект, попросили помощи у спонсоров – ТОО «Казцинк» и набрали экспериментальную группу из десяти особенных детей, на которых врачи уже махнули рукой. Результат превзошёл все ожидания. Даже у детей, у которых совсем не развита мускулатура, были позитивные сдвиги. Дальше – больше. Набрали две группы ребят по 25 человек. Обратились к меценату Николаю Кузьмину, который выкупил земельный участок, разработал ПСД и передал объект в дар государству. Параллельно у Елены появилось общественное объединение «Ақ Тай».

НА МАНЕЖЕ

Весной 2012 года акимат области поддержал идею развития иппотерапии – нового для Казахстана метода реабилитации детей с ограниченными возможностями. Новый проект государственно-частного партнерства был воплощён в конце того же года. Согласно меморандуму для проведения круглогодичных реабилитационных занятий по методу иппотерапии был построен самый большой крытый манеж в стране. Также для проведения регулярных занятий на 2013 год из бюджета области были выделены средства для реабилитации 80 детей-инвалидов.

С апреля 2013 года дети с ограниченными возможностями смогли бесплатно посещать занятия по иппотерапии в селе Винное. Освоив азы верховой езды, небольшая группа детей в рамках той же программы смогла начать заниматься адаптивным конным спортом, по сути – это продолжение иппотерапии.

Затем прошли первые в Казахстане соревнования для детей по адаптивному конному спорту. В этом мероприятии приняли участие 15 детей с ограниченными возможностями. Они соревновались в дисциплинах «рабочая тропа», «манежная езда» и «огибание шестов».

В 2014 году в ВКО на базе манежа спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями были проведены международные соревнования с участием спортсменов из пяти областей России.

А в 2015 году по международной квоте четыре спортсмена из ВКО приняли участие в XIV Всемирных летних Специальных Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевали восемь медалей. Ещё наша сборная принимала участие в ряде выездных соревнований на территории Российской Федерации.

С 2016 года ежегодно на территории области проводятся республиканские соревнования на Кубок Федерации конного спорта РК. Впервые в Казахстане состоялся чемпионат страны по паралимпийской выездке.

В 2019 году особенным спортсменам удалось выехать в Италию на международную классификацию.

Кроме того, именно спортсмены нашей области впервые вошли в резервный состав национальной сборной по паралимпийскому конному спорту. Ребята получают зарплату, экипировку, финансируются поездки на соревнования. В активе клуба восемь прекрасных лошадей для иппотерапии и две спортивные лошади.

– Сейчас в нашей девятой квалификационной группе у нас только три конкурента из 35 стран, где развивается этот вид спорта – Гонконг, Сингапур и Япония, – резюмировала Елена Черникова. – Мы нацелены не только на международные соревнования, но и на следующие Паралимпийские международные игры во Франции в 2024 году. Ближайший четвертый республиканский чемпионат по паралимпийской выездке пройдёт в нашем манеже в селе Винное Глубоковского района уже в конце октября.

Елена Пашке