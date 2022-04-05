Наурыз согревает сердца

Студенты и педагоги ВКУ им. С. Аманжолова с грандиозным размахом продемонстрировали лучшие традиции встречи Наурыз мейрамы.

Этого праздника коллектив вуза очень ждал – впервые после пандемии появилась возможность широко отметить встречу весны и обновления природы.

На площадке перед Amanzholov University «выросли» белоснежные юрты с щедро накрытыми дастарханами. Праздничная музыка зазывала гостей со всех окрестностей. Студенты и педагоги, облачившись в народные одеяния, радушно всех встречали, демонстрируя, что они одна дружная семья.

Посетители ознакомились с колоритом внешнего и внутреннего убранства праздничной юрты, в «аулах» Абая и Ыбырая Алтынсарина, Каныша Сатпаева и Динмухамеда Кунаева, Сарсена Аманжолова и Канипы Битибаевой – с жизнью и деятельностью этих выдающихся личностей.

Областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник представил вниманию гостей выставку «Ремёсла Великой степи», отражающую единство и согласие народа многонационального Казахстана.

Гости с удовольствием угощались традиционным наурыз коже, ароматными баурсаками, пловом. Помимо казахских блюд были представлены праздничные блюда других этносов, проживающих в нашей стране.

Открывая торжественную часть мероприятия, ректор Amanzholov University Мухтар Толеген поздравил всех с весенним праздником и отметил, что Наурыз имеет особое значение для всех казахстанцев.

– Для казахского народа Наурыз является символом обновления, торжества любви, плодородия и дружбы, – сказал руководитель вуза. – Он также стал символом единства народа нашей многонациональной страны. Поэтому нам важно помнить о главных ценностях – мире и согласии.

Затем участники мероприятия стали зрителями захватывающего музыкально-театрализованного шоу. Представители разных этносов вместе праздновали Наурыз: весело кружились в танце дружбы, юноши и девушки состязались в песенном искусстве, игре на инструментах. По-особенному тепло зрители встречали юных артистов из детского дома «Үміт», исполнивших зажигательные творческие номера.

Также был представлен один из ярких древних казахских обычаев – тұсау кесер (разрезание пут). Право дать малышке Дарие «путёвку в жизнь» предоставили одному из почётных гостей торжества. Перерезав путы, он провёл маленькую жительницу города по ритуальной дорожке «Акжол» и вручил ей подарок.

Пока часть зрителей наслаждалась концертной программой, другая болела за участников соревнований по национальным видам спорта – поднятию овцы, перетягиванию каната, қазақша күрес, тоғызқұмалақ, асық ату, аударыспақ.

В конкурсе «Бауырсак party» хозяюшки разных возрастов соревновались в приготовлении непременного атрибута праздничного дастархана, аксакалы и юноши – в благословении Бата беру, молодые акыны – в айтысе.

Нарядные костюмы, народные песни и танцы создали национальный колорит, дружескую атмосферу и подарили хорошее настроение всем гостям праздника.

– Очень приятно, что весенний праздник Наурыз по традиции собирает много гостей – представителей всех этносов, живущих в мире и дружбе в Казахстане, – поделился впечатлениями студент Высшей школы IT и естественных наук Amanzholov University Мерей Толебек. – Такое единение народа в очередной раз свидетельствует о нашей сплочённости.

В завершении торжества прошло награждение благодарственными письмами и денежными сертификатами сотрудников вуза, отличившихся в этом учебном году в воспитательной и преподавательской деятельности, а также студентов, активно участвующих в общественной жизни, показавших лучшие результаты в

обучении.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы Amanzholov University