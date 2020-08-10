Наследие Великой степи

Онлайн-фестиваль «Ұлы дала ұрпақтары», посвящённый 175-летию Абая, организовали волонтёры областного Дома-дружбы — центра общественного согласия.

Связь с участниками фестиваля осуществлялась посредством социальных сетей

в режиме реального времени.

– Хочу поблагодарить каждого из вас, потому что вы изо дня в день помогаете многодетным матерям, пожилым людям, малообеспеченным семьям, делаете мир вокруг чище, добрее и светлее, – сказал заместитель директора областного Дома дружбы Равиль Юнусов. – Ваша деятельность оценена по достоинству!

Благодарственными письмами Ассамблеи народа Казахстана были отмечены ребята из разных районов и городов области, которые вносят вклад в укрепление мира и согласия в нашем обществе.

Например, Владислав Артамонов из Усть-Каменогорска – не только активный член казачьих объединений региона, но и волонтёр с большим стажем.

Много добрых слов можно посвятить активистке областного Дома дружбы, немецкого этнокультурного объединения «Видергебурт» и молодёжных организаций Ксении Кожевниковой, которая на протяжении пяти лет посещает детские дома, участвует в благотворительных и экологических акциях. Для Ксении такой ритм жизни стал уже привычным. По её мнению, главное – результат.

Также были отмечены Ядвига Родионова из Семея, Милана Сидорова, Анель Ахметова, Карина Зинурова из областного центра и многие другие.

Примечательно, что похожие фестивали прошли и в других регионах. Благодаря современным техническим средствам не составило труда сделать телемост, чтобы поделиться опытом. На связь вышел волонтёр-активист чечено-ингушского этнокультурного объединения города Экибастуза Ахмад Каримов.

– В нашем городе постоянно проходят всевозможные акции и мероприятия, направленные на поддержку тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, – признался Ахмад Каримов. – Например, недавно мы с ребятами собрали и закупили лекарственные препараты, мыломоющие средства и продукты питания для городской больницы. Задолго до того, как был объявлен Год волонтёра, мы помогали нашим землякам. И будем помогать дальше, потому что ничто не сравнится с чувством глубокого удовлетворения, когда ты видишь счастливые глаза тех, кому ты помог. У меня часто спрашивают, почему я этим занимаюсь, ведь общественная работа не оплачивается. Мне просто это интересно! И совсем не жаль час-два своего личного времени для дела.

Программу фестиваля продолжили творческие номера. Участники фестиваля исполнили инструментальные композиции на домбре, народные танцы и, конечно, стихи и песни великого казахского поэта Абая Кунанбайулы.

– Совсем немного времени отделяет нас от знаменательной даты 10 августа, – подчеркнул Равиль Юнусов. – Абай – это классик Великой степи. Мне очень нравится высказывание великого Абая о том, что тот, кто хочет быть в стане разумных, должен раз в день, или раз в неделю, или хотя бы раз в месяц отдавать себе отчёт: как он прожил эти дни, сделал ли что полезное для народа, не ждёт ли его раскаяние. А может ведь случиться и так, что и вспомнить нечего будет.

Участники фестиваля сошлись во мнении, что Абай для казахстанцев – это ориентир, символ свободы, мудрости, просвещения. Знать классику в наши дни чрезвычайно важно, потому что она актуальна как никогда, особенно для молодёжи. Нужно читать хорошие книги, следовать родным традициям.

Приобщение к славной истории своих великих предков формирует у человека чувство гордости за свою страну, её великую историю и людей, которые её творили.

Ева Ким