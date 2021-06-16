Наследие, не подвластное времени

В музыкальном училище имени Мукана Тулебаева открыли кабинет в честь известного земляка, композитора, заслуженного деятеля искусств Оразгали Сейтказы.

Оразгали Жунусбекович был выдающейся личностью, деятелем культуры, занявшим свое достойное место в истории региона.

С 1974 по 2001 год он работал в музыкальном училище имени Мукана Тулебаева, там же впервые начал обучение студентов по классу «Кобыз». За свою преподавательскую деятельность Оразгали Сейтказы воспитал более ста студентов, написал три методических пособия, свыше десяти кюев и больше 30 песен.

Сегодня его имя известно не только в Восточном Казахстане, но и по всей стране. Именно поэтому в честь композитора назван кабинет в музыкальном училище и открыта мемориальная доска. Примечательно, что мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Аким Семея Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что наследие, которое оставил Оразгали Сейтказы, никогда не исчезнет и не будет забыто.

– Сегодня очень важный день для Семея. Оразгали Жунусбекович уроженец Каркаралинского района. Его главная заслуга – это развитие казахской музыки, ведь он создал множество великолепных композиций. Наследие, которое он оставил, будет и дальше работать на благо нашей страны, – сказал аким города.

На открытии также присутствовал советский и казахстанский композитор Алтынбек Коразбаев, который отметил, что имя профессора навсегда останется в памяти любителей искусства и его

учеников.

Дарья Антон