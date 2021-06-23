Праздник

Наш долг – служить и защищать

Ко Дню полиции

23.06.2021
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Ежегодно 23 июня отмечается профессиональный праздник – День полиции. Когда-то именно в этот день в 1992 году Верховный совет Казахстана принял Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», а 5 июня 2007 года Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев своим Указом утвердил 23 июня Днём полиции.

Что такое работа современного полицейского в Казахстане, нам рассказал старший лейтенант полиции Еркебулан Биболов. Он родом из Аягоза, а работает участковым инспектором отделения местной полицейской службы Ульбинского отдела полиции. Стаж работы Еркебулана в полиции – шесть лет, непосредственно в должности участкового – четыре года.  

– Служба в полиции для меня – в некотором роде семейная традиция. На выбор профессии повлиял мой дядя Ержан Рахметов, который проработал в органах полиции много лет, начиная с рядового, и сейчас находится на заслуженном отдыхе в звании майора полиции в отставке, – рассказывает Еркебулан Биболов. – Дядя, будучи в должности начальника отдела общественной безопасности, непосредственно курировал службу участковых инспекторов полиции. Я с раннего детства восхищался форменным обмундированием, а в свободное время дядя всегда охотно рассказывал о работе участкового, будто с детства готовил нас с младшим братом к этой профессии. Мой младший брат Ербол Биболов сейчас тоже работает участковым инспектором Аягозского районного отдела полиции.

В 2015 году Еркебулан Биболов окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Даулета Серикбаева и в том же году поступил в ведомственное учебное заведение – Актюбинский юридический институт МВД РК имени М. Букенбаева на специальность «Правоохранительная деятельность», где проучился ещё два года. После, получив диплом и звание лейтенанта полиции, прибыл в управление полиции Усть-Каменогорска, где пошёл по стопам дяди и выбрал профессию участкового инспектора. В отделении местной полицейской службы Ульбинского отдела полиции за ним был закреплён большой административный участок города.

– В чём суть работы участкового инспектора?

– Участковый инспектор является представителем территориального органа внутренних дел на закреплённом административном участке, исполняет возложенные на него обязанности в соответствии с законодательством РК. То есть – оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации, решение семейно-бытовых конфликтов, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств. В нашей работе главное – не бояться выстраивать взаимоотношения с населением. К примеру, на моём участке расположено 25 многоэтажных домов, а это много разных людей, и со всеми нужно постоянно контактировать.

– Расскажите, были ли у вас смешные или опасные случаи на работе?

– Был один случай, скорее забавный. В первый месяц работы, в вечернее время, к нам в участковый пункт полиции обратилась женщина пенсионного возраста, которая проживает на моём административном участке. Она рассказала, что у неё пропал Степан Борисович. Я первым делом начал спрашивать о его возрасте, особых приметах и прочее. Она начала рассказывать: «Он рыжий, глаза голубые, рост примерно 30 сантиметров». Я несколько раз переспросил, быть может, метр и 30 сантиметров, но нет. Уже был готов передать ориентировку по радиостанции. А оказалось, что Степан Борисович – это кот. Мы его нашли в соседнем дворе на лавочке.

– Сейчас активно обсуждают вопрос расширения функционала участковых, предполагается наделить их новыми правами и расширить список самостоятельно рассматриваемых составов правонарушений. Изменения коснутся и статуса помощника инспектора…

– Вообще, участковый инспектор должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, а также активно защищать их права. Полицейская деятельность, ориентированная на сервис, – это модель, которая позволяет полиции и обществу применять новые методы сотрудничества для решения проблемы преступности, обеспечения правопорядка и безопасности. Сервисную модель полиции можно охарактеризовать выражением «полиция – это народ, а народ – это полиция». Ведь такая модель полицейской деятельности основана на тесном взаимодействии с обществом, но, к сожалению, не является универсальным средством от всех проблем. Однако она должна стать одним из надёжных инструментов построения конструктивного диалога с обществом. Вообще, применение данных моделей взаимодействия будет способствовать повышению качества работы полиции на местах и более эффективному достижению целей. Изменения в функционале помогут быстрее и оперативнее помогать и решать проблемы населения, а это самое главное.

– Много отзывов в социальных сетях вызвала новая форма для патрульных и участковых в Казахстане, в частности то, что их переобуют в кроссовки и берцы. Что думаете по этому поводу?

– Сейчас форменное обмундирование у нас хорошее, удобное, но в то же время официальное. Без точных эскизов или пробных вариантов новой формы нельзя конкретно ответить, будет ли она лучше. Но в то же время, в плане замены обуви, лично мне кажется, что было бы неплохо, ведь иногда бывают моменты, когда приходится догонять правонарушителя, а бегать легче в кроссовках, чем в туфлях.

– Этой зимой по всей стране обсуждали поступок полицейского в Костанайской области – в буран он помог колонне застрявших машин – бежал впереди и указывал им дорогу. Как вы считаете, это был поступок одного человека или так сделал бы любой сотрудник полиции?

– Да, я сам и мои коллеги смотрели то видео, обсуждали. Хочу сказать, что все были очень впечатлены тем, что он сделал, и горды, что он служит в полиции. Ведь, по сути, он сделал то, что мы должны делать – помог людям.  

Думаю, что каждый сотрудник, окажись на его месте или в подобной ситуации, поступил бы так же. Да и вообще, мне кажется, любой гражданин нашего государства, не задумываясь, помог бы другим людям, оказавшимся в трудной ситуации.

– Сотрудники полиции Восточного Казахстана часто помогают нуждающимся: сдают кровь, очищают от снега частные территории детских домов или дворы пенсионеров, зимой экипажи регулярно вытаскивают автомобили из снега или подвозят тех, кто ждёт общественный транспорт на остановках. Бывают и случаи, когда экипажи помогают доставлять в медицинские учреждения больных – сопровождают машины медиков или сами отвозят пострадавших.

– Да такие случаи не редкость. Наш долг – помогать гражданам, не только по специфике нашей работы. Как я уже говорил: «полиция – это народ, а народ – это полиция». Нельзя, чтобы граждане оставались один на один со своей проблемой. Этой зимой мы вместе с коллегами помогали людям, расчищали снег. Не думаю, что это что-то особенное. Обычно кто-то из коллег говорит или скидывают в чат, что по такому-то адресу двор у пенсионера весь в снегу, может ли кто-то помочь. Тогда, те, кто могут помочь, не в ущерб основной работе, конечно же, откликаются. Всё проходит на добровольной основе, но желающие всегда быстро находятся.

– Если можно было бы вернуться в прошлое и выбрать другую профессию, как бы вы поступили?

– Даже если бы у меня была возможность вернуться назад, то я бы всё равно выбрал службу в полиции и профессию участкового инспектора. Приближается наш профессиональный праздник – День полиции Казахстана – знак уважения и благодарности всем тем, кто трудился и трудится в наших рядах. Хочу выразить признательность всем ветеранам, благодарю старших товарищей за опыт и знания, которые они передали нам. Мы с коллегами будем продолжать служить своему делу ради спокойствия и безопасности всех жителей нашей страны.

Отметим, что за годы Независимости РК около ста сотрудников органов внутренних дел были награждены орденами «Айбын» и «Данк», из них более половины – посмертно.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева

23.06.2021
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