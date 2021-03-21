Нарушителей ограничительных мер становится меньше

В целях контроля за исполнением постановления главного государственного санитарного врача области по предупреждению коронавирусной инфекции среди населения ВКО, члены мониторинговых групп продолжают проводить ежедневные рейды.

В Семее 20 марта мониторинговые группы провели рейды на 345 объектах предпринимательской деятельности, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 294 объекта, входящих в «тепловую карту». Было выявлено 11 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках. Составленных протоколов нет.

Рейдовые мероприятия продолжаются также в других города и районах области.

За минувшие сутки в Риддере прошло 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов, нарушений выявлено не было. В Курчатове проверками охватили 24 объекта предпринимательской деятельности, нарушений не зарегистрировано. В Бескарагайском районе мониторинговые группы провели 7 проверок на 21 объекте, в том числе 19 «тепловых точек». В

Зайсанском районе 20 марта прошло 11 рейдов на 87 объектах.