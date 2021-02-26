Нарушение масочного режима – упрямство или безрассудство?

В Восточно-Казахстанской области снова выявлен ряд нарушений ограничительных мер.

25 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрировано 10 фактов нарушения масочного режима в продовольственных и непродовольственных магазинах.

В городе Семее зафиксировано 11 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлено восемь протоколов на сумму 641 740 тенге. Взыскано пять штрафов на сумму 218 775 тенге.

В Риддере выявили четыре нарушения. Жители города находились на рабочих местах без масок.

В районе Алтай зарегистрировали шесть нарушений, из них в городе Серебрянске – пять, в поселке Октябрьский – одно.

В Глубоковском районе выявлено два нарушения масочного режима. Сумма штрафа – 87 510 тенге.