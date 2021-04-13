Направить воду в нужное русло

Накануне старта полевого сезона особую актуальность приобретают вопросы орошения фермерских полей, огородно-садовых массивов частного сектора.

В Курчумском районе существует разветвлённая оросительная сеть каналов с охватом тысяч гектаров пахотных угодий. Однако в известный сложный период истории нашей страны огромная система мелиорации района оказалась бесхозной.

Когда в девяностых годах и начале нулевых стали массово создаваться фермерские хозяйства, часть бесхозных на тот момент оросительных каналов перешла в их ведение, как вошедшие в границы сельхозугодий. Однако магистральные, то есть подающие воду к полям, оставались в подвешенном состоянии. Только в 2016 году их передали на баланс Восточно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По информации директора областного филиала организации Рахимжана Нигмеджанова, в настоящее время в ведении предприятия находится 26 магистральных каналов. Их общая протяжённость – 234 километра 339 метров. Вся система имеет гидротехнические сооружения – головные и распределительные шлюзы. Капитального ремонта инфраструктура не видела несколько десятков лет, поэтому находится в крайне изношенном состоянии.

– Чтобы серьёзно улучшить состояние имеющегося на нашем балансе хозяйства, необходимы большие финансовые вложения, – говорит Рахимжан Нигмеджанов. – Однако на сегодняшний день такой возможности нет. Областной филиал «Казводхоза» существует за счёт средств, выплаченных фермерами за поставленную поливную воду. Согласно действующим тарифам, один кубометр воды обходится потребителям в 0,42 тенге. Этот тариф утверждён в 2019 году и действует ныне, оставаясь предельно низким. Поэтому организация с трудом держится на плаву. Кроме затрат на ремонт и обслуживание гидросооружений, нам необходимо содержать персонал, своевременно выплачивать ему зарплату.

По словам руководителя, несмотря на трудности, всё же проводятся текущие ремонты магистральных каналов. В 2018 году произведена очистка и углубление русла канала Торе-Тогам (4 километра). В 2019 аналогичные работы проведены на канале Жаугашты (3 км). В 2020 этот список продолжили каналы: Ровенский (10 км), Щукинский (10 км), Теректы (10 км). В 2021 запланирован ремонт ещё трёх каналов: Победа (3 км), Каракия (10 км) и Боран (10 км). Начало работ запланировано на середину апреля.

Речь идёт, повторимся, только об очистке и углублении каналов. Между тем ждёт своего часа ремонт шлюзового хозяйства, которое также находится в упадке. В общем, проделана лишь малая часть необходимых ремонтных работ. Как отметили представители профильной организации, рассматривается вопрос по финансированию проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции и ремонта оросительной системы района. Реализация проекта станет возможной, если будут выделены средства из бюджета.

Начальник Курчумского производственного участка областного филиала «Казводхоза» Дидар Сакетаев сообщил, что в штате организации шесть работников. Техникой ещё не обзавелись. При необходимости её арендуют у фермерских хозяйств и различных предприятий, в том числе неаграрного профиля. К оросительной системе «Казводхоза» подвешены, то есть имеют доступ к поливной воде, 19 тысяч га пахотных земель района. Но в действительности поливаются из них только 3 тыс. 300 га. Они принадлежат 136 фермерам, которые подписали договоры на поставку поливной воды.

ВОДА – ТОЖЕ ТОВАР

– Мы заинтересованы в увеличении количества водопользователей, – говорит Дидар Сакетаев. – В настоящее время весь доход от 136 фермерских хозяйств составляет всего 3 млн 187 тысяч тенге. В то же время есть возможность обеспечивать поливом большее количество потребителей. Отклоняют наши предложения о сотрудничестве по разным причинам. Кто-то не имеет техники для обработки своей земли. Часть угодий принадлежит лицам, которые ныне проживают в городе и не занимаются оформленной на их имя землёй. Кто-то надеется на «небесную канцелярию»: авось, будут дожди и не нужно будет тратиться на оплату поливной воды, и так далее.

Как убеждён начальник производственного участка, экономить на поливной воде не очень разумно. К примеру, за полив 10 гектаров естественных сенокосов фермер заплатит «Казводхозу» всего порядка 14 тысяч тенге.

Кроме магистральных каналов, принадлежащих «Казводхозу», мелиоративная сеть района включает внутрихозяйственные и хозяйственные каналы. Выяснить их общую протяжённость, как и количество гидротехнических объектов, не представляется возможным. Речь идёт об огромной части единой оросительной системы района. На общей ирригационной карте этот сектор выглядит, пожалуй, малоизученным специалистами тёмным пятном. Кстати, собеседники признаются, что в общей системе оросительных каналов есть и вовсе бесхозные участки. Поэтому настало время провести масштабную инвентаризацию всей, без исключения, оросительной системы района. Чтобы получить ясную картину и выстраивать дальнейшую работу по её реанимации.

ПЕЧАЛЬ ЛЕТА – СУХИЕ АРЫКИ

Невозможно обойти стороной проблему полива в летний сезон частных огородов и садов. Особенно остро она стоит в густонаселённом районном центре Курчум. Казалось бы, соседство с протекающей рядом крупной одноимённой рекой способно избавить местное население от нехватки и перебоев с живительной влагой. Однако уже не первый год арыки в огородах остаются сухими. Многие, махнув рукой, перешли на полив из скважин с помощью глубинных насосов. Но поскольку вода из них считается жёсткой, это не лучшим образом влияет на плодородность сельских огородов. У воды и без воды оказался райцентр по причинам, лежащим на поверхности, – забитости подающих каналов и арычной системы.

Чтобы переломить ситуацию, предстоит провести поистине огромную черновую работу. Акцент при этом сделать на непосредственно владельцах частных огородов, садов. Ведь ситуация такова, что от ответственного отношения каждого из них будет зависеть общий результат. Один огородный арык – это звено единой большой цепочки. Поэтому если не почистит хозяин свой арык, то он перекроет доступ воды к соседу. Далее по цепочке в этой же ситуации окажутся другие жители.

– Надо признать, что арычная система находится в плачевном состоянии, – утверждает начальник производственного участка Д. Сакетаев. – Существуют заброшенные, бесхозные участки. В некоторых местах при ремонте дорог водопропускные трубы были уложены выше уровня воды, соответственно, её течение в этой точке перекрывается. В общем, проблем очень много и нужно системно, на постоянной основе ими заниматься.

Крупный населённый пункт питают два магистральных канала «Казводхоза» – Саратовский и Кержачий. Однако они давно забиты слоем грязи, ила, поэтому обмелели. Отчего же они не очищаются предприятием-балансодержателем?

По информации сотрудников производственного участка филиала «Казводхоза», основных причин тому две. Первая – берега каналов были в последние годы уставлены вплотную к воде различными хозпостройками. Хотя, согласно существующим нормам, эти объекты должны быть удалены от берега на расстояние пять метров и более. При нынешней «зажатости» каналов экскаватору просто некуда будет опорожнять ковш с зачерпнутой массой. Вторая причина, по которой предприятие не берётся за ремонт каналов, – это низкие тарифы и отсутствие средств. Они могли бы поступать от частного сектора. Но, увы, и здесь всё обстоит весьма непросто.

– Из-за существующих проблем с подачей воды мы не заключаем с частниками договоры на поливную воду, – говорит Д. Сакетаев. – При наличии такого документа мы будем обязаны гарантированно обеспечить поливной водой огороды и сады частника. Но сделать это при нынешнем положении дел невозможно. В свою очередь частник, подписавший договор и уплативший деньги за воду, вправе требовать от нас выполнения взятых обязательств. В том числе и в судебном порядке.

Как видно, получается некий замкнутый круг, который необходимо всё-таки разорвать.

– Мелиоративная система района не видела вложений уже давно, – прокомментировал ситуацию заместитель акима Курчумского района Кайрат Азимбаев. – Хотя она является важным фактором развития сельского хозяйства. Без орошения нам не поднять кормовую базу животноводства. Поэтому будем серьёзно заниматься мелиорацией. Воду для полива в райцентр мы приведём. Производственный участок «Казводхоза» будет обеспечен единицей техники. Вопрос очистки арыков будет решаться на уровне сельских акиматов.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район