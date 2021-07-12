В регионе более 70 осуждённым вручили аттестаты о среднем образовании.

По информации пресс-службы Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО, 15 осуждённым, окончившим вечернюю школу при исправительном учреждении ОВ 156/6, вручили аттестаты о среднем образовании. Так как в скором времени им предстоит освобождение, для них организовали сдачу итоговых государственных экзаменов. Теперь многие из них смогут продолжить своё обучение в средних специальных и высших учебных заведениях.

На протяжении полутора лет учителя проводили занятия дистанционно. Это, безусловно, вносило определённые сложности в процесс обучения. Тем не менее, благодаря труду педагогов сотни осуждённых получили возможность встать на путь исправления.

С напутственными словами к выпускникам обратился директор одной из вечерних школ Актау Бексолтанов. Он пожелал им продолжить обучение, обрести профессию, найти своё место в жизни, быть законопослушными гражданами и никогда больше не возвращаться в места лишения свободы.

Осуждённые поблагодарили своих учителей и заверили, что обязательно исполнят все напутствия.

– Стоит отметить, что в 2021 году в Восточно-Казахстанской области более 70 осуждённых получили аттестаты о среднем образовании. Всего по области образование в исправительных учреждениях получают более 210 осуждённых, – сказал начальник ДУИС по ВКО полковник юстиции Джанболат Калетаев.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников