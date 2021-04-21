Найти ключ к сердцу ребёнка

Умение коммуницировать, противостоять стрессам, постоянно учиться и совершенствоваться называют одними из главных качеств личности в ХХI веке. Особенно это важно для молодёжи. В этом отношении работу психологов трудно переоценить.

Знакомьтесь – профессиональный психолог, посвятивший много лет работе с подростками, Евгения Бецкель. Её первая специальность – педагог начальных классов. Она окончила педучилище в Усть-Каменогорске, однако по профессии проработала всего два года.

– В девяностые годы было довольно трудно устроиться работать в школу, поэтому я стала не учителем, а педагогом дополнительного образования, – рассказывает Евгения. – Позже получила второе высшее образование психолога. Эта профессия в то время набирала популярность. В своей педагогической деятельности предпочтение отдаю среднему и старшему подростковому возрасту, поэтому с радостью согласилась на работу педагога дополнительного образования в средней школе № 15. Позже ушла работать в детские подростковые клубы. Когда работаешь с подростками, нужно всё время быть в тонусе, идти в ногу со временем. А ещё – гибким и постоянно самосовершенствоваться. Именно поэтому мне было всегда интересно работать с трудными подростками, «уличными» детьми, которые собирались в созданных детско-подростковых клубах. «Колкость» ребят, их острое восприятие жизни, внутренний протест всегда вызывали во мне желание помочь, направить их чрезмерную энергию в созидательное русло, мягко скорректировать жизненный путь, чтобы они избрали правильные маршруты.

Так, с 2006 года Евгения стала работать в Доме юношества Усть-Каменогорска. За 15 лет через её руки прошло немало подростков-сирот, которые смогли обрести себя, стать личностью, несмотря на прежние трудные условия жизни, сложное детство, проблемы с родственниками, а то и полное их отсутствие.

– В девяностые годы чаще встречались взрослые дети, которые были ответственными, по-другому смотрели на мир, – отмечает Евгения Бецкель. – Я всегда старалась не переделать молодого человека, а показать ему различные варианты выхода из проблемы. Решение всегда принимает ребёнок. Это касается как профориентационного направления, выбора будущей профессии, когда они определяются с выбором жизненного пути, так и всех других сфер. Но по большому счёту я учу детей личностному росту, чтобы они видели перспективу, могли сами ставить себе целевые установки, избегали вредных привычек.

Так складывается, что зачастую подопечные психолога – непростые подростки, которые оказались без попечения родителей или в сложной жизненной ситуации. Однако благодаря её профессионализму и тонкому подходу, умению найти ключ к сердцу ребёнка всегда удаётся достигнуть хороших результатов.

Евгения Бецкель гордится, что ей удалось поменять взгляд одного непростого подростка, который, когда попал в учреждение, был довольно агрессивным. Психологу удалось показать парню, что взрослым тоже можно доверять, они готовы протянуть руку помощи. Теперь он счастливый семьянин, работает на крупном предприятии в Риддере, получил квартиру, стал общительным и успешным человеком, у которого есть всё, о чём он мечтал в юности.

– У меня практически нет увлечений, кроме кулинарии и психологии, – смеётся моя героиня. – Есть взрослый сын, двое замечательных внуков, чувствую себя состоявшимся счастливым человеком и хотела бы пожелать людям взаимоуважения и взаимопонимания!

Ева Ким

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