Находчивый и умный

День сказочного героя Алдара Косе отметили в Восточно-Казахстанской области.

Алдар Косе – вымышленный персонаж казахских сказок. Он покровитель всех обездоленных. Сказочного героя даже называют казахским Робин Гудом, правда, его оружие не лук и стрелы, а ум и слово. Благодаря своей смекалке он может проучить жадных богачей, лентяев и глупцов.

О любимце казахского народа и его проделках вспоминали в Восточно-Казахстанской области. День Алдара Косе в библиотеках региона организован в рамках Года поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане и приурочен к приближающемуся весеннему празднику Наурыз мейрамы.

По словам сотрудников Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки, для всех желающих был подготовлен цикл онлайн-мероприятий. Так, посетителей страниц библиотеки в социальных сетях ожидали теневой театр по сказке «Чудесная шуба Алдара Косе» на казахском, русском и английском языках, видео-комиксы, игра «Башня слов», а также обзор тематической литературы.

Судя по восторженным комментариям в соцсетях, задумка организаторов удалась, и виртуальные читатели не просто с пользой провели время, но и зарядились хорошим настроением.

– Алдар Косе – один из моих любимых сказочных персонажей, – поделился юный устькаменогорец Исмаил. – У него можно поучиться смекалке, находчивости и смелости.

Александра Исаева

Фото из открытых источников