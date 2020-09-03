Награды достойным 

В честь 25-летия Конституции Республики Казахстан восточноказахстанцев наградили юбилейными медалями.

За значительный вклад в обес-печение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности, защиту конституционных прав граждан аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил жителям региона юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 25 жыл». Среди награждённых врачи, многодетные матери, аграрии, руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса, госслужащие.

– Я благодарен врачам и всем медицинским работникам, находившимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, – сказал Даниал Ахметов. – Рискуя собой, они спасают жизни людей и обеспечивают реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья. Промышленникам, аграриям и предпринимателям, которые в это непростое время сохранили рабочие места и продолжают работать.

Для многих столь значимая награда стала приятной неожиданностью и в то же время доказательством того, что государство, следуя принципам Основного закона, выбрало правильный путь развития – стабильность, согласие, созидание.