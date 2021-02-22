Начало пути перемен

Улучшение дорожной инфраструктуры к туристическим объектам, создание новых рабочих мест, развитие массового спорта… На заседании ВКОФ партии «Nur Otan» обозначили основные направления для работы на ближайшие пять лет.

В регионе обсудили Дорожную карту по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Об этом сообщила пресс-служба ВКОФ партии.

По словам председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan», акима области Даниала Ахметова, проект Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии на ближайшие пять лет, принятой 17 ноября прошлого года на внеочередной ХХIV конференции областного филиала, подразумевает решение основных вопросов, волнующих жителей региона. В него включено 182 мероприятия, определено 24 целевых индикатора.

– В Дорожной карте определено семь приоритетных направлений развития региона, – сказал глава региона. – Мы не сбавим темпов по строительству и ремонту дорог. И после корректировки проекта будет продолжено строительство дороги по направлению Усть-Каменогорск – Алтай в обход Осиновского перевала.

Для запуска и расширения производств, реализации проектов в рамках государственных программ, развития малого и среднего бизнеса планируется создать 149 тысяч рабочих мест.

При этом не останется без внимания и поддержка людей, живущих в сельской местности. К слову, это 38 процентов населения. В планах развивать сельское хозяйство за счёт внедрения современных технологий в области производства продукции и цифровизации.

Приоритетную поддержку получат предприниматели на селе, будет обеспечен контроль за прозрачностью кредитования. Ежегодно планируется охватить более 1,3 тысячи предпринимателей и обучить основам предпринимательства не менее 600 человек.

Одной из перспективных отраслей для развития в Восточно-Казахстанской области по праву считается сфера туризма. Дорожная карта предусматривает работу и в этом направлении. Акцент сделан на улучшении инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры к туристским объектам. Сюда же входит расширение сети авиа- и железнодорожных маршрутов.

К слову, в регионе значительно улучшится качество дорожной инфраструктуры. В течение ближайших пяти лет будет проведён ремонт 2,5 тысячи километров автомобильных дорог и 12 мостов.

Не теряет актуальности вопрос обеспечения населения жильём. Отметим, что в очереди на получение жилья по области стоят 33,4 тысячи человек. Среди них – 2285 многодетных семей. За пять лет будет построено более 405 жилых домов площадью 923 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, Дорожная карта охватывает и другие не менее важные направления: ремонт и оборудование объектов здравоохранения, повышение качества медицинского обслуживания, строительство детских садов, школ, общежитий.

Для развития массового спорта до 2025 года в рамках Дорожной карты будут построены 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и шесть спортивных модулей.

– Новая программа региона – это развитие бывших районных центров, – отметил Даниал Ахметов. – Так, в населённых пунктах построят физкультурно-оздоровительные центры, восстановят дома культуры, грантами помогут развитию малого и среднего бизнеса. Сегодня в области запускаются два новых маслоперерабатывающих завода – у аграриев не будет проблем со сбытом маслосемян.

Также к 2025 году население области будет полностью обеспечено качественной питьевой водой.

Помимо этого, для улучшения экологической обстановки в Усть-Каменогорске и Семее планируется построить мусороперерабатывающие заводы.

Если говорить в общем, то Дорожная карта на 2021–2025 годы охватывает все социально значимые сферы жизни, что позволяет чётко следовать поставленным задачам для достижения хороших результатов в развитии Восточно-Казахстанской области.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников