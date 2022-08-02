Наблюдать, чтобы исправить

Чтобы вести постоянные наблюдения за состоянием природных комплексов на особо охраняемой природной территории Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», научные сотрудники совместно с госинспекторами лесной охраны закладывают фенологические площадки, на которых в дальнейшем ведутся ежегодные наблюдения за изменениями растительного и животного мира.

Животный и растительный мир ленточного бора богат и разнообразен. Здесь соседствуют друг с другом олени, кабаны, куницы, белки, зайцы, лоси и многие другие виды животных. А в широких кронах сосен, в дуплах хвойных и лиственных деревьев и в многочисленных водоёмах прекрасно живут ястребы, утки, гуси, аисты, дятлы, воробьи, синицы и множество других представителей пернатых.

Своя экосистема сформировалась и в растительном мире. Так, в зоне реликтового соснового бора, где царит резко континентальный климат, сегодня произрастает лесная, сухостепная, степная, лугово-степная растительность. Это и полынь веничная, и типчак (овсяница валлисская), и качим метельчатый, и цмин песчаный, и прострел многонадрезной, и прострел Турчанинова, и вероника длиннолистная, и скабиоза бледно-желтая, и многие другие травы и кустарники.

Такое разнообразие флоры и фауны требует неусыпного внимания, наблюдений и, если требуется, помощи сотрудников резервата.

Как рассказала научный сотрудник отдела туризма, экопросвещения и науки ГЛПР «Семей орманы» Альфия Муртазина, особо охраняемая природная территория в этом регионе вмещает в себя 34 лесничества, и в каждом из них должны быть свои пробные площади, где регулярно должен проводиться мониторинг произрастания и состояния насаждений, растительного покрова и обитающих здесь животных, птиц и насекомых. Эти ежегодные наблюдения позволяют провести анализ их биологической продуктивности, а также изменений абиотических факторов среды. То есть смотреть, как изменяется климат, состояние почвы и воздуха.

– Наблюдая за цветением кустарников и трав, мы сделали вывод, что за последние годы климат в регионе значительно изменился. Уже в апреле-мае наступает жара, когда температура воздуха достигает +35°С. Налицо потепление и раннее наступление весны. Кроме того, мы наблюдаем уменьшение количества влаги в почве на многих участках, что приводит к изменению видового состава трав, – отметила Альфия Муртазина.

По её словам, все результаты фенологических наблюдений в обязательном порядке вносятся в книгу «Летопись природы». Периодичность наблюдений на фенологических площадях тоже разная. Если здесь произрастают взрослые деревья, то их исследуют обычно раз в пять лет, а вот травянистый покров необходимо наблюдать и изучать ежегодно, и в одно и то же время.

Однако, учитывая, что площадь резервата составляет 656,4 тыс. гектаров и гослесфонд представлен разнообразными экосистемами, научным сотрудникам резервата необходимо увеличение количества фенологических площадок, чтобы проводить мониторинг состояния растительного и животного мира как можно точнее и содержательнее, включая все образцы имеющихся на территории резервата экосистем.

Именно поэтому на днях на территории Полянского лесничества Морозовского филиала, Ромадановского лесничества Букебаевского филиала и Семеновского лесничества Бегеневского филиала ГЛПР «Семей орманы» научные сотрудники резервата совместно с государственными инспекторами заложили три дополнительные постоянные пробные площади, проведя первые научные исследования, данные которых сейчас находятся в камеральной обработке.

– В качестве образцов были специально подобраны различные по составу участки леса. Среди них и древостой, ранее поражённый вредителями, и перестойные насаждения, возраст которых перешёл рубеж 100 лет, и площади, пройденные пожарами прошлых лет. Мы обязательно проводим замер каждого дерева – высота, толщина ствола, состояние коры и хвои, исследуем наличие вредителей. Потому что их длительное воздействие на насаждения приводят к гибели деревьев, – пояснила Альфия Муртазина.

В последние годы в лесничествах Бескарагайского района наблюдались очаги звездчатого пилильщика-ткача и соснового коконопряда, которые были своевременно обработаны специальными гормональными препаратами наземным способом. Однако это не значит, что очаг не возобновится. Необходимо проводить постоянный мониторинг за лесопатологическим состоянием леса, чтобы предотвратить или вовремя пресечь новую вспышку распространения вредителей.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено ГЛПР «Семей орманы»