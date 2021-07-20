На высоком троне сказочного Алтая

Большим событием в литературной жизни области и республики стал в нынешнем году фестиваль поэзии, что прошёл на днях в Восточном Казахстане. Впервые за последние годы собрались вместе известные мастера поэтического слова, айтысов и высокой литературы. В первую очередь, для творческого общения, которого сейчас так не хватает.

В литературных кругах Казахстана сформировалась за последние десятилетия хорошая традиция проводить на Востоке значимые мероприятия. Тому есть разные объяснения и веские предпосылки. В этом заключается оценка большого вклада в литературный процесс писателей и поэтов региона. С другой стороны, и встречное желание коллег по творческому цеху совпадает с идеей организаторов провести встречу именно в ВКО. Не секрет, что священная земля и природа Алтая становится для всех источником вдохновения и творческого подъёма.

Не будем ходить далеко, уже в новом веке в регионе состоялось множество мероприятий, посвящённых разным памятным событиям литературы и поэзии Казахстана. В этом несомненная заслуга председателя правления Союза писателей республики, поэта Улугбека Есдаулетова при поддержке акимата Восточного Казахстана, управления культуры, областного филиала Союза писателей, а также спонсоров, меценатов, любителей поэзии и литературы. В Усть-Каменогорске на центральной площади установлен памятник поэту и мыслителю Абаю Кунанбайулы. Также сделано многое, чтобы увидели свет произведения наших классиков, представителей старшего, среднего и молодого поколений, тепло встреченные читательской аудиторией.

Лучшие произведения земляков Калихана Искакова, Оралхана Бокея, Дидахмета Ашимханова, Алибека Аскарова рождались именно во время поездок или после посещения малой родины и заповедных мест, это были своеобразные литературные и поэтические туры-прогулки. Потом дело приняло несколько другой оборот. С подачи Алибека Аскарова поездки превратились в так называемые творческие экспедиции, активные походы и отдых. Каждый раз всё по новым, неизведанным адресам и маршрутам на авто, лошадях, пешком по горам и лесам. Впечатления и эмоции от знакомства с дикой природой, где не ступала нога человека, выливались в новые книги и стихи. В творчестве писателей и поэтов сразу появлялись новые краски, чувства, свежие идеи, колоритные образы. Будто паруса творчества раздуваются алтайским ветром. В известной мере так были предвосхищены планы развития туризма в Катон-Карагайском районе, их популяризации.

По словам друзей, Оралхан Бокей всегда утверждал, что солнце всходит на востоке. Его яркие лучи первыми касаются малой родины в самой восточной точке страны. В свою очередь, уроженец Зайсанского района Кадирбек Сегизбаев тоже в шутку и всерьёз уверяет, что к светлым водам Иртыша одними из первых припадают в верхнем течении его земляки, проживающие на берегах этой реки. Так или иначе, полноводный поток под названием поэзия и литература берёт одно из многих своих начал на востоке.

Нынче исполнилось 70 лет со дня рождения Алибека Аскарова. Красивая цифра и прекрасный возраст, когда писательский дар, книги подкрепляются жизненным опытом и мудростью лет, наполненных трудом на благо своей Отчизны в сфере культуры, творческом сообществе, стажем на госслужбе как настоящего государственника.

Одним из оригинальных его произведений является сборник путевых очерков «Манящая сила белоснежных вершин». Он посвящён нескольким экспедициям, которые прошли по заповедным местам Катон-Карагая. Эта книга заслуживает отдельного аналитического разбора, потому как не только рассказывает, а наглядно показывает всё, что автор хотел образно донести до сердца и души читателя.

После фестиваля поэзии в областном центре Алибек Аскаров побывал в родном Катон-Карагайском районе, посетил родное село Оралхана Бокея, встретился также с его друзьями детства, прототипами героев известных книг. С соблюдением всех санитарных требований и ограничений состоялась встреча писателя с земляками. Аким района Дильдар Каликан от их имени пожелал Алибеку Аскарову новых творческих успехов, крепкого здоровья, счастья.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета

Катон-Карагайский район