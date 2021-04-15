Рухани жаңғыру

На стыке истории и современности

15.04.2021
32

Уникальной программе «Рухани жаңғыру» исполнилось четыре года. За это время в рамках национального проекта в Восточном Казахстане были отремонтированы социальные объекты, проведены благотворительные концерты, восстановлены сакральные места, открыты новые имена народных героев.

Четыре года назад в стране впервые узнали о программе «Рухани жаңғыру», разработанной на основе статьи Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Один из главных постулатов статьи – цель на будущее: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, войти в число 30 развитых государств мира.

Как известно, ключевыми направлениями модернизации национального самосознания в ХХI веке, применяемыми как на индивидуальном, так и на общественном уровне, являются конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие и открытость сознания.

– Программа «Рухани жаңғыру» – это действительно масштабный проект нацио-нального уровня, – отмечает и. о. руководителя регионального центра «Рухани жаңғыру» Карлыгаш Шерьязданова. – Программа уникальна тем, что затрагивает все сферы жизнедеятельности общества. Её смело можно назвать своего рода идеологической платформой развития казахстанского общества на современном этапе и в долгосрочной перспективе.

Конечно, четыре года для таких масштабных проектов – не такой большой срок, чтобы можно было говорить о каких-то грандиозных переменах. Тем не менее по итогам четырёх лет реализации по всем направлениям программы модернизации общественного сознания достигнуты конкретные результаты и есть чёткие планы на будущее.

– На момент старта «Рухани жаңғыру» многим ещё не было понятно, что значит модернизация общественного сознания, о которой говорилось в программе, – говорит Карлыгаш Шерьязданова. – Но с каждым реализованным делом становилось ясно – программа призвана пробуждать патриотизм в казахстанцах. Отсюда и звучные проекты, такие как, к примеру, «100 новых лиц» и «100 новых учебников», которые открывают истории простых людей и помогают обретать мировые знания на государственном языке. Кроме того, «Рухани жаңғыру» помогла преобразиться отдалённым сёлам, взяв на себя решение социальных задач.

С 2021 года программа «Рухани жаңғыру» перешла в формат Дорожной карты по переходу на этап национальной модернизации общественного сознания. Мероприятия и проекты Дорожной карты составлены в соответствии с возрастными особенностями населения и сгруппированы в разделы по трём основным ценностным направлениям: «Личностное развитие», «Национальная идентичность и международное позиционирование», «Развитие государства, гражданского общества и местного сообщества».

Казахстанцы с готовностью принимают участие в реализации важных пунктов государственной политики. Новый импульс в области и стране в целом в рамках программы «Рухани жаңғыру» получила культура благотворительности.

– При поддержке земляков-спонсоров в ряде районов решаются вопросы укрепления материально-технической базы и ремонта объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального хозяйства. К слову, за четыре года в регионе возведено и модернизировано более 390 объектов социального значения. Закуплено и установлено 647 IT-классов, что позволило решить проблему доступности передовых цифровых навыков и знаний для детей в малокомплектных школах и в сельской местности. И всё это было сделано за счёт меценатов и спонсоров. Также силами наших земляков в регионе не раз организовывались благотворительные концерты, бесплатные мастер-классы и так далее, – отмечает и. о. руководителя регионального центра «Рухани жаңғыру».

Спецпроекты «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Ауыл – Ел бесігі» стали генераторами модернизации общественного сознания, в особенности на уровне районов, аулов. В рамках данных спецпроектов реализуются крупные проекты, которые могут стать основой развития актуальных сфер нашего региона: туристического кластера, меценатства, благотворительности и волонтёрства, формирования нового уровня патриотизма, основанного на практическом узнавании национальной истории.

Наиболее актуальный спецпроект, по мнению Карлыгаш Шерьяздановой, – «Сакральная география Казахстана». На сегодняшний день он  является одним из самых активно реализуемых в стране. В рамках программы ведётся восстановление сакральных мест, которые сегодня являются одними из лучших объектов для развития внутреннего туризма. Его важность обусловлена значимостью формирования и поддержки национальной идентичности, духовным развитием общества в условиях современных вызовов цивилизации.

В ВКО, с учётом уникальности края, до 2023 года планируется сформировать туристский кластер «Жемчужина Алтая». Его центром должен стать Усть-Каменогорск. Ключевые места туристского интереса – Берельские курганы, Бухтарминское водохранилище, река Иртыш, озеро Зайсан, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, Западно-Алтайский заповедник и другие. Особое внимание уделено озеру Алаколь и туристским зонам.

Также приводятся в порядок другие сакральные места области, такие как мавзолей Ыpгызбaя, пещера Коныр-Аулие и другие. В регионе издана детская электронная книга «Легенды и сказания Восточного Казахстана», которая рассказывает в том числе и о сакральных местах, связанных с ними преданиях и легендах.

В рамках проекта «Древние сокровища Восточного Казахстана» фонды областного краеведческого музея пополнились 20 тысячами артефактов, которые были найдены в ходе археологических раскопок под руководством выдающихся учёных Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева.

По проекту «АРТ заман» областной музей искусств пополнился 220 картинами, в том числе полотнами известных казахстанских и зарубежных художников, участников пленэров.

Но главным результатом за эти четыре года представители программы видят вовсе не перечисление всех реализованных проектов, а изменение отношения людей к своей стране. Насколько значительным оно стало, смогла показать пандемия коронавируса.

В этот непростой для страны период меценаты не жалели средств на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования в больницы региона и оказание материальной помощи пожилым и одиноким жителям, многодетным и малообеспеченным семьям продовольственными продуктами первой необходимости, медикаментами, масками и антисептическими средствами. Всего за год ими было пожертвовано свыше 76,5 млн тенге.

Это говорит о высоком патриотическом духе наших земляков, которые, занимаясь благотворительностью, реальными делами вносят вклад в реализацию программы «Рухани жаңғыру». И в большинстве своём это обычные предприниматели, фермеры, аграрии, которые душой болеют за свою малую родину.

– Конкретные результаты в области достигнуты по всем направлениям «Рухани жаңғыру», – говорит Карлыгаш Шерьязданова. – И это только промежуточные итоги реализации программы модернизации общественного сознания. Есть планы на будущее. Цель дальнейшей реализации программы состоит в том, чтобы не брать числом, а повысить качество проводимой работы. Как известно, программа «Рухани жаңғыру» обширная, в связи с этим необходимо охватить все спецпроекты, каждый из которых направлен на достижение поставленных целей. Сейчас проводится работа по привлечению интеллектуальных ресурсов, известных уроженцев региона, добившихся ощутимых результатов и готовых поделиться опытом в различных сферах деятельности.

Время никого не ждёт, и модернизация, как и сама история, – бесконечно продолжающийся процесс. И здесь важно, чтобы все казахстанцы помнили, что главное – это внутреннее желание и готовность к изменениям.

– Программа «Рухани жаңғыру» – это новый подход к решению наших с вами задач, – подытоживает Карлыгаш Шерьязданова. – Вызовы нового времени, глобальные вызовы, изменения во всей структуре жизни, в технологических платформах, образе жизни требуют, чтобы Казахстан соответствовал этому новому времени. И наша задача заключается не только в том, чтобы построить как можно больше объектов, но и в том, чтобы люди, которые будут жить в Казахстане в ближайшие годы, были конкурентоспособными в этом новом времени. Чтобы они ощущали себя казахстанцами и в то же время гражданами большого мира.

СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
 100 новых лиц Казахстана
 Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке
 Үнемқоғам қуаты
 Еңбекелдің мұраты
 Дәстүр мен ғұрып
 Құқықтық мәдениет
 Поэтапного перевода алфавита казахского языка на латинскую графику
 Сакральная география Казахстана
 Туған жер
 Современная казахстанская культура в глобальном мире
 Архив – 2025
 Ауыл – Ел бесігі
 Великие имена Великой степи
 Генезис тюркского мира
Музей древнего искусства и технологий Великой степи
Тысяча лет степного фольклора и музыки
История в кино и на телевидении

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции

15.04.2021
32

Еще новости

Деликатесы казахской кухни

14.04.2021

Завораживающее дыхание степи

08.04.2021

Приключения в Стране Чтения

06.04.2021

Таким мы его помним…

02.04.2021
Back to top button