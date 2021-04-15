На стыке истории и современности

Уникальной программе «Рухани жаңғыру» исполнилось четыре года. За это время в рамках национального проекта в Восточном Казахстане были отремонтированы социальные объекты, проведены благотворительные концерты, восстановлены сакральные места, открыты новые имена народных героев.

Четыре года назад в стране впервые узнали о программе «Рухани жаңғыру», разработанной на основе статьи Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Один из главных постулатов статьи – цель на будущее: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, войти в число 30 развитых государств мира.

Как известно, ключевыми направлениями модернизации национального самосознания в ХХI веке, применяемыми как на индивидуальном, так и на общественном уровне, являются конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие и открытость сознания.

– Программа «Рухани жаңғыру» – это действительно масштабный проект нацио-нального уровня, – отмечает и. о. руководителя регионального центра «Рухани жаңғыру» Карлыгаш Шерьязданова. – Программа уникальна тем, что затрагивает все сферы жизнедеятельности общества. Её смело можно назвать своего рода идеологической платформой развития казахстанского общества на современном этапе и в долгосрочной перспективе.

Конечно, четыре года для таких масштабных проектов – не такой большой срок, чтобы можно было говорить о каких-то грандиозных переменах. Тем не менее по итогам четырёх лет реализации по всем направлениям программы модернизации общественного сознания достигнуты конкретные результаты и есть чёткие планы на будущее.

– На момент старта «Рухани жаңғыру» многим ещё не было понятно, что значит модернизация общественного сознания, о которой говорилось в программе, – говорит Карлыгаш Шерьязданова. – Но с каждым реализованным делом становилось ясно – программа призвана пробуждать патриотизм в казахстанцах. Отсюда и звучные проекты, такие как, к примеру, «100 новых лиц» и «100 новых учебников», которые открывают истории простых людей и помогают обретать мировые знания на государственном языке. Кроме того, «Рухани жаңғыру» помогла преобразиться отдалённым сёлам, взяв на себя решение социальных задач.

С 2021 года программа «Рухани жаңғыру» перешла в формат Дорожной карты по переходу на этап национальной модернизации общественного сознания. Мероприятия и проекты Дорожной карты составлены в соответствии с возрастными особенностями населения и сгруппированы в разделы по трём основным ценностным направлениям: «Личностное развитие», «Национальная идентичность и международное позиционирование», «Развитие государства, гражданского общества и местного сообщества».

Казахстанцы с готовностью принимают участие в реализации важных пунктов государственной политики. Новый импульс в области и стране в целом в рамках программы «Рухани жаңғыру» получила культура благотворительности.

– При поддержке земляков-спонсоров в ряде районов решаются вопросы укрепления материально-технической базы и ремонта объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального хозяйства. К слову, за четыре года в регионе возведено и модернизировано более 390 объектов социального значения. Закуплено и установлено 647 IT-классов, что позволило решить проблему доступности передовых цифровых навыков и знаний для детей в малокомплектных школах и в сельской местности. И всё это было сделано за счёт меценатов и спонсоров. Также силами наших земляков в регионе не раз организовывались благотворительные концерты, бесплатные мастер-классы и так далее, – отмечает и. о. руководителя регионального центра «Рухани жаңғыру».

Спецпроекты «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Ауыл – Ел бесігі» стали генераторами модернизации общественного сознания, в особенности на уровне районов, аулов. В рамках данных спецпроектов реализуются крупные проекты, которые могут стать основой развития актуальных сфер нашего региона: туристического кластера, меценатства, благотворительности и волонтёрства, формирования нового уровня патриотизма, основанного на практическом узнавании национальной истории.

Наиболее актуальный спецпроект, по мнению Карлыгаш Шерьяздановой, – «Сакральная география Казахстана». На сегодняшний день он является одним из самых активно реализуемых в стране. В рамках программы ведётся восстановление сакральных мест, которые сегодня являются одними из лучших объектов для развития внутреннего туризма. Его важность обусловлена значимостью формирования и поддержки национальной идентичности, духовным развитием общества в условиях современных вызовов цивилизации.

В ВКО, с учётом уникальности края, до 2023 года планируется сформировать туристский кластер «Жемчужина Алтая». Его центром должен стать Усть-Каменогорск. Ключевые места туристского интереса – Берельские курганы, Бухтарминское водохранилище, река Иртыш, озеро Зайсан, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, Западно-Алтайский заповедник и другие. Особое внимание уделено озеру Алаколь и туристским зонам.

Также приводятся в порядок другие сакральные места области, такие как мавзолей Ыpгызбaя, пещера Коныр-Аулие и другие. В регионе издана детская электронная книга «Легенды и сказания Восточного Казахстана», которая рассказывает в том числе и о сакральных местах, связанных с ними преданиях и легендах.

В рамках проекта «Древние сокровища Восточного Казахстана» фонды областного краеведческого музея пополнились 20 тысячами артефактов, которые были найдены в ходе археологических раскопок под руководством выдающихся учёных Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева.

По проекту «АРТ заман» областной музей искусств пополнился 220 картинами, в том числе полотнами известных казахстанских и зарубежных художников, участников пленэров.

Но главным результатом за эти четыре года представители программы видят вовсе не перечисление всех реализованных проектов, а изменение отношения людей к своей стране. Насколько значительным оно стало, смогла показать пандемия коронавируса.

В этот непростой для страны период меценаты не жалели средств на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования в больницы региона и оказание материальной помощи пожилым и одиноким жителям, многодетным и малообеспеченным семьям продовольственными продуктами первой необходимости, медикаментами, масками и антисептическими средствами. Всего за год ими было пожертвовано свыше 76,5 млн тенге.

Это говорит о высоком патриотическом духе наших земляков, которые, занимаясь благотворительностью, реальными делами вносят вклад в реализацию программы «Рухани жаңғыру». И в большинстве своём это обычные предприниматели, фермеры, аграрии, которые душой болеют за свою малую родину.

– Конкретные результаты в области достигнуты по всем направлениям «Рухани жаңғыру», – говорит Карлыгаш Шерьязданова. – И это только промежуточные итоги реализации программы модернизации общественного сознания. Есть планы на будущее. Цель дальнейшей реализации программы состоит в том, чтобы не брать числом, а повысить качество проводимой работы. Как известно, программа «Рухани жаңғыру» обширная, в связи с этим необходимо охватить все спецпроекты, каждый из которых направлен на достижение поставленных целей. Сейчас проводится работа по привлечению интеллектуальных ресурсов, известных уроженцев региона, добившихся ощутимых результатов и готовых поделиться опытом в различных сферах деятельности.

Время никого не ждёт, и модернизация, как и сама история, – бесконечно продолжающийся процесс. И здесь важно, чтобы все казахстанцы помнили, что главное – это внутреннее желание и готовность к изменениям.

– Программа «Рухани жаңғыру» – это новый подход к решению наших с вами задач, – подытоживает Карлыгаш Шерьязданова. – Вызовы нового времени, глобальные вызовы, изменения во всей структуре жизни, в технологических платформах, образе жизни требуют, чтобы Казахстан соответствовал этому новому времени. И наша задача заключается не только в том, чтобы построить как можно больше объектов, но и в том, чтобы люди, которые будут жить в Казахстане в ближайшие годы, были конкурентоспособными в этом новом времени. Чтобы они ощущали себя казахстанцами и в то же время гражданами большого мира.

СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

100 новых лиц Казахстана

Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке

Үнем – қоғам қуаты

Еңбек – елдің мұраты

Дәстүр мен ғұрып

Құқықтық мәдениет

Поэтапного перевода алфавита казахского языка на латинскую графику

Сакральная география Казахстана

Туған жер

Современная казахстанская культура в глобальном мире

Архив – 2025

Ауыл – Ел бесігі

Великие имена Великой степи

Генезис тюркского мира

Музей древнего искусства и технологий Великой степи

Тысяча лет степного фольклора и музыки

История в кино и на телевидении

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции