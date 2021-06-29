На страже здоровья пограничников

Работать в военной сфере нелегко, а быть военным медиком вдвойне сложнее.

О том, какие задачи стоят перед представителями этой героической профессии, рассказал начальник Военно-медицинского отдела Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО подполковник медицинской службы Дарын Канасов.

Медицинские работники Пограничной службы всегда готовы прийти на помощь, проявить благородство, ответственность, стойкость духа и профессионализм. Для них служение людям – это высший смысл и предназначение. Среди профессионалов, преданных своему делу, – уроженец города Зайсана Дарын Канасов.

Он высококвалифицированный специалист с большим опытом. По специальности работает почти 19 лет. Нужно сказать, что военным врачом он стал, потому что хотел помогать людям и служить на благо Родины.

Для того чтобы осуществить свою мечту, поступил в Семипалатинскую государственную медицинскую академию (ныне НАО «Медицинский университет Семей»). Окончил обучение в 2002 году. За короткие семь лет ему удалось показать свои знания и навыки, которые были высоко оценены руководством вуза.

Трудовую деятельность наш герой начал в должности врача-инфекциониста в лазарете Зайсанского пограничного отряда. С 2002 по 2021 год Дарын Канасов прошёл большой профессиональный путь и сейчас является начальником Военно-медицинского отдела Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области.

– Коллектив военно-медицинского отдела дружный и слаженный. Все понимают, что давали клятву Гиппократа и порой от них зависит жизнь человека, поэтому всегда помогают друг другу. Каждый врач в нашем коллективе старается своевременно оказать первую медицинскую помощь заболевшему военнослужащему, – говорит Дарын Канасов. – Кроме того, врачи-фельдшеры в Пограничных управлениях с честью выполняют возложенную на них ответственную задачу, оказывая пограничникам посильное лечение. С 2021 года организуется закуп и обеспечение необходимыми лекарственными средствами Пограничных управлений по Курчумскому, Зайсанскому и Урджарскому районам.

Будучи военным врачом, герой публикации оказался на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции, выполняет санитарно-гигиенический надзор, осуществляет лечебно-профилактические работы, проводит противоэпидемические мероприятия. Также контролирует медицинское снабжение, курирует медицинские осмотры и занимается не менее ответственным делом – отбором призывников на пограничную службу.

К слову, в связи с пандемией на базе лазаретов пограничных управлений были развернуты провизорные стационары в Зайсанском, Урджарском и Курчумском районах. В этих стационарах проводились лечение больных коронавирусной инфекцией и карантинные мероприятия. Отметим, с начала пандемии эту болезнь победили 133 военнослужащих.

Гульжан Естаева

Фото Анар Карменовой