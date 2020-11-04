На пороге зимы 

О благоустройстве улиц Семея, отопительном сезоне и особенностях перехода от КСК к ОСИ рассказал на онлайн-пресс-конференции руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Семея Амантай Утельбаев.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В этом году отопительный сезон в Семее стартовал раньше обычного – 25 сентября. До его начала все запланированные ремонтные работы на объектах ГКП «Теплокоммунэнерго» были завершены в установленные сроки.

На сегодняшний день все объекты подключены к источникам теплоснабжения, теплоисточники работают согласно температурному графику. Потребность в топливе на предстоящий отопительный сезон составляет 451 тыс. тонн. Поставка угля осуществляется с 24 июля, поставлено 71139 тонн. Заключен меморандум между акимом города, ГКП «Теплокоммунэнерго» и АО «Каражыра» на ответхранение 105 тыс. тонн угля.

– Ежедневно ведётся мониторинг работы теплоисточников. Для нужд населения завезено 260 тыс. тонн угля. Поставка угля осуществляется ТОО «Жигер» на следующие тупики: на Знаменской трассе (1 километр), стоимость угля – 8000 тенге; на тупик «72 квартал», для продажи населению с учётом транспортных услуг стоимость угля составляет 9500 тенге за тонну; на тупик в пос. Восточный, 6 дачи, – рассказал Амантай Утельбаев.

ЕСТЬ ВРЕМЯ ВСЁ ОБДУМАТЬ

Напомним, в январе этого года в Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» были внесены существенные изменения. Так, основным принципом закона стало: «один дом – одно управление – один счёт». Жители многоэтажек обязаны были выбрать одну из форм управления объектом кондоминиума: либо объединение собственников имущества, либо простое товарищество многоквартирного жилого дома.

Стало известно, что зарегистрированные и функционирующие до введения в действие закона КСК могут осуществлять свою деятельность до 1 июля 2022 года.

– При этом они обязаны передать совету многоквартирного жилого дома по акту приема-передачи все имеющиеся документы. То есть документы, связанные со строительством, содержанием и эксплуатацией многоквартирного жилого дома, общего имущества объекта кондоминиума, – отметил Амантай Утельбаев.

КОГДА ОТКРОЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК?

Открытия центрального парка семейчане ждут с нетерпением уже второй год. Однако это событие снова перенесено.

Парк обещали открыть через три месяца после закрытия, позже открытие перенесли ещё на пару месяцев, а затем и вовсе на два года. Теперь глава городского ЖКХ сообщил, что открытия парка в этом году ожидать не стоит. Причём точная дата долгожданного события пока не известна.

– Парк откроется в следующем году. В зимний период мы не можем его эксплуатировать. Рассматривается вопрос содержания парка через конкурсную процедуру. Открывать аттракционы нужно в летний период, – прокомментировал Амантай Утельбаев.

Рассказал глава ЖКХ и о благоустройстве города в целом. В этом году на благоустройство и озеленение Семея выделено 1,312 млн тенге. Ведутся работы по содержанию парков, скверов и площадей, территории монумента «Сильнее смерти»,подмостовой части зоны отдыха правого и левого берега и кладбищ.

На санитарную обработку зелёных насаждений в целом выделено около 30 млн тенге. Ведётся обрезка деревьев, стрижка живой изгороди, омоложение старых и вырубка аварийных сухостойных деревьев, а также выкорчевка пней.

Работы по озеленению, благоустройству города продолжаются.

РУБИТЬ ИЛИ НЕ РУБИТЬ?

Спил деревьев для семейчан за последние несколько месяцев стал по-настоящему больной темой. В социальных сетях горожане жалуются на бесконтрольный, по их словам, спил деревьев как на окраинах, так и в центральной части города. Так, деревья были спилены в районе областной больницы, на 343-м квартале и во многих других районах и дворах города. На пресс-конференции руководитель отдела ЖКХ прокомментировал ситуацию. По его словам, спилу подлежат лишь те деревья, которые являются своеобразной помехой для жизнедеятельности населения и даже несут определенную угрозу для семейчан.

– Есть плановые мероприятия по спилу деревьев в осенне-весенний период. Спилу подлежат деревья, которые могут нести опасность для горожан, в частности, которые являются помехой для линий электропередачи или из-за которых не видно дорожные знаки. Также некоторые деревья несут угрозу близлежащим строениям. Поэтому согласно требованиям производится обрезка, – прокомментировал Амантай Утельбаев.

На вывоз неорганизованных свалок в Семее выделено более 40 млн тенге. Так, мусор вывезен с улиц: Лесотарная, Первомайская, 408 квартал, Селевина, Лебаева, Ак. Павлова, Каркаралинская, Дастенова, 20 квартал, пр. Шакарима, пос. Кирпичный, Марсекова, Кутжанова, Декоративная, Богенбай батыра, Каржаубайулы, Уранхаева, остров Бейбитшилик, кладбище на 3 км Павлодарской трассы, Абайская трасса и др. Работы в этом направлении продолжаются.

В этом году в Семее вывозом твердых бытовых отходов занимаются восемь сервисных компаний. Созданы группы в социальных сетях «Чистый город», «Мусору НЕТ» по контролю за вывозом мусора, куда включены все заинтересованные службы, среди которых представители отдела ЖКХ, санитарная полиция, ККБТУ, СМИ и общественные организации.

ДАНЬ ПАМЯТИ

На содержание кладбищ из городского бюджета в этом году выделено 1,325 млн тенге.

На сегодняшний день в Семее расположено 16 кладбищ, из них в настоящее время официально действуют три: на 18-м километре по Павлодарской трассе – 150 га, Знаменской трассе – 120 га и по Алматинской трассе (правая, левая сторона) – 22,5 га. Остальные кладбища считаются закрытыми.

– В этом году городским отделом ЖКХ заключен договор с ГКП по озеленению и благоустройству «Семей» по содержанию мест захоронений. Ведётся работа по учету и регистрации захоронений, недопущению самовольных захоронений, подвозу воды, очистке подъездных путей и дорог территории кладбищ в зимний период, – рассказал А. Утельбаев.

На сегодняшний день похоронными услугами в Семее занимаются десять ритуальных компаний.

Флора Левина

Семей