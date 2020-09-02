На что влияют цифры?

Нумеролог Гульжан Уалиханова уверяет, прививая ребёнку интерес к чтению, необходимо учитывать его дату рождения.

С момента введения карантина на территории страны организации культуры области перевели свою работу в дистанционный формат. В том числе и Восточно-Казахстанская областная универсальная библиотека имени Абая. Её сотрудниками регулярно проводятся онлайн-встречи на разные темы с учёными, поэтами, журналистами и другими интересными личностями. Среди них нумеролог Гульжан Уалиханова, которая провела лекцию «Современные дети и книги: как привлечь их к чтению». Кстати, с записью прямого эфира могут ознакомиться все желающие на странице библиотеки в социальной сети Facebook.

По словам Гульжан Уалихановой, формированию у детей интереса к чтению необходимо уделять особое внимание с самого раннего возраста.

– Для начала родители могут читать своим чадам сами, когда те уже будут способны понимать речь, – отметила Гульжан Уалиханова. – Делать это нужно ненавязчиво, не стоит специально усаживать ребёнка и заставлять его слушать. К примеру, он может играть, а чтение сказок вслух будет идти фоном. Всё, что было прочитано, малыш запомнит. Это первый шаг к тому, чтобы заинтересовать его литературой.

В современных условиях с бумажными книгами конкурируют электронные и аудиокниги. По мнению ведущей прямого эфира, это тоже неплохой вариант для восприятия информации. Всё же факт того, что чтение в привычном формате начинает теряться, её также огорчает. Поэтому она советует родителям больше читать и, таким образом, быть наглядным примером для своих детей. Кроме того, привить интерес к этому полезному занятию поможет подбор литературы с учётом вкусов ребёнка и создание подходящей непринуждённой обстановки.

Конечно, нумеролог рассказала зрителям эфира и о связи даты рождения и характера человека. Это стоит учитывать при формировании культуры чтения у подрастающего поколения.

Дети, у которых в дате рождения преобладает цифра два, очень активные и энергичные, они не могут долго сидеть на одном месте, для них нужно выделить особое время в течение дня, чтобы их подвижные занятия чередовались с более спокойными. Четвёрка означает, что у ребёнка повышенное чувство долга, он весьма дисциплинирован, эти качества помогут привить ему любовь к чтению. Если в дате рождения встречаются пятёрки, то малыши вырастают эмоциональными, артистичными, принимая во внимание этот фактор, родителям нужно использовать приёмы выразительного чтения, чтения по ролям, книги с красочными иллюстрациями. То есть каждая цифра несёт своё значение.

– Естественно, не всё зависит от цифр, – считает Гульжан Уалиханова. – Направление развития малыша определяет то, в какой среде он вырос. Заложенный потенциал и черты характера не всегда могут раскрыться, если в семье подавляли волю ребёнка, не уважали, не принимали его точку зрения.

В завершение лекции нумеролог поделилась собственным опытом формирования интереса к чтению у детей.

– Книги, всестороннее развитие, несомненно, имеют большое значение, тем не менее, не стоит полностью запрещать своему чаду просмотр телевизора и использование гаджетов. Лучше всего ограничить это. Потому что, когда дети приходят туда, где для других подобные занятие не запрещены, у них появляется чувство неполноценности и обиды на родителей. Всё должно быть в меру, – резюмировала она.

Гульжан Естаева