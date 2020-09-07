Музыка с «перчинкой» 

В Восточном Казахстане появляется всё больше кавер-групп, исполняющих новые версии популярных песен. Paprika band – музыкальный коллектив из Усть-Каменогорска, который поможет по-новому взглянуть на кавер-направление.

– Для начала нужно разобраться с нашим стилем, – говорит Никсан, бас-гитарист. – Кавер – новое исполнение существующей музыки. Перепев оригинал, изменяя только инструменты, или в более сложной обработке, в собственной аранжировке. Наш репертуар включает хиты 1970–2000-х годов, а также современные песни. Сочетание всевозможных жанров, от рока и джаза до ар-н-би и классики.

Отойдя от общих понятий стиля, басист группы рассказал о коллективе. Он поделился, как придумывали название, а также об особенностях выступлений «Паприки».

– Название, как и у большинства других групп, возникло спонтанно, – вспоминает гитарист Джексон. – В последние два года наметилась одна из очевидных музыкальных тенденций – рост количества кавер-групп. Нам хотелось что-то необычное, запоминающееся. Такое, чтобы на слуху было, но простое. Немного драйвовое, с остротой, и отражало бы нашу сущность на сцене. «Паприка» – это кавер-группа с утяжеленным стилем. Прошу заметить, всё играем руками. Что это означает? Без бэк-треков и минусовок. Мы экспериментируем с направлениями, исполняем песни на многих языках в разных стилях.

Творческие люди не теряют времени даром, дома художники рисуют, спортсмены тренируются, ну а музыканты отрабатывают различные техники игры на инструментах.

– Наш состав во время изоляции репетирует, разбирает новинки для обновления репертуара. Оттачиваем мастерство игры на инструментах – на гитарах и ударных. Появилось много времени, чтобы развить навыки, так почему бы не использовать его по максимуму? Дорабатывать партии, изучать жанры, к которым раньше не знали, как подступиться. Да, мы могли бы проводить онлайн-концерты, устраивать всевозможные прямые эфиры или даже поддаться волне популярного приложения Tik-Tok, но это не наш формат. Для нас важно чувствовать от публики живые эмоции, нужен обмен энергией, позволяющий воспринимать музыку совершенно иначе. Это не то же самое, что посмотреть минутное видео в приложении. Только представьте себе, как эхом по залу разносятся звуки клавишных или вибрации от басов. Приложение на телефоне не передаст эти эмоции, – поделился своими мыслями Никсан.

На заднем фоне послышалась фраза Руфины, лидера и вокалиста «Паприки», которая давала различные задания на летний период: «Осень через несколько дней, ты готов?». В голосе музыканта появились едва заметные ноты тоски. Прошло больше пяти месяцев без концертов, и каждому хочется вернуться на сцену. Барабанщик группы Роман рассказал, что ждёт не дождётся, когда появится возможность вновь радовать людей «ритмичным шумом».

Как не потерять свой собственный индивидуальный стиль? Каждая группа отличается музыкальным следом, тянущимся прочным и легким шлейфом от выступления к выступлению. Он может быть еле ощутимым, призрачным, но присутствует всегда. Даже если музыканты исполняют одинаковые саундтреки, звучание будет отличаться.

Однако одним только исполнением не собрать аудиторию. Все мы любим красочное шоу, не так ли?

– Попробуйте найдите гитариста с цветными волосами и басиста, который закидывает инструмент за голову. Зачем люди ходят на концерты? Я не говорю о классической музыке, где исполняют симфонии, и ты сидишь просто наслаждаешься этим в спокойном состоянии. На концертах ты получаешь возможность выплеснуть всё, что накопилось в душе: боль, радость, может, даже немного диковинки, – всё то, что не можешь выразить в повседневности. Петь, танцевать, веселиться, устроить слэм – вот вся энергетика. Лирические отступления – не менее важная часть, но без динамики далеко не уйти, – продолжает размышлять Никсан.

Музыка постепенно возвращается на улицы Усть-Каменогорска. Paprika Band репетирует новые номера и ждет возможности представить их публике.

Ольга Кабанова