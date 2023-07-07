Мост, туризм и филе по-курчумски

Курчумский район с началом летнего сезона вошёл в верхние строчки по упоминаниям в печатной прессе, социальных сетях, на телевидении в связи с посещением популярных туристических баз, мест отдыха, сакральных объектов.

Всё это свидетельствует о несомненном туристическом потенциале, которым обладает один из наиболее интересных приграничных районов Восточного Казахстана. Для жителей регионов, не имеющих прямого выхода к морю, даже переправа через Бухтарминское водохранилище представляется как увлекательное путешествие по водной глади на пароме с настоящими чайками, садящимися на боковые перила.

Есть ещё один объект, неизменно привлекающий внимание пассажиров водного транспорта во время не столь продолжительной переправы. Это внушительная и объёмная панорама строительства уникального мостового перехода через рукотворное море. Жители приграничных районов искренне надеются, что самое длинное в стране подобное сооружение в скором времени станет реальным мостом к их ещё более перспективному будущему.

Мосты и дороги

О том, насколько для всех важна логистика, особенно в таёжном тупике, где расположены высокогорное озеро Маркаколь, а также другие отдалённые колоритные населённые пункты, ещё в начале июня текущего года рассказывали представители некоторых баз отдыха. Из-за аномально снежной зимы и поздних весны с летом, снег на горных кручах и в ущельях залежался слишком долго. И первая группа туристов, пытавшаяся месяц назад смело пробиться по старо-австрийской дороге в сторону Катон-Карагайского района, была вынуждена вернуться обратно. Между тем именно этот маршрут в летнее время манит любителей экстрима, нетронутой природы, колоритных закатов и лесных пейзажей.

На популярных информплощадках некоторые известные блогеры излагают предложения, идеи, инициативы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры в заповедном краю. Да и самые безнадёжные пессимисты начали более внимательно присматриваться к последовательным и реальным действиям государства по перспективному развитию приграничных районов Восточного Казахстана.

Мощный импульс этому процессу придало поручение Главы государства об активной реализации комплексной программы поддержки и последующего подъёма приграничных территорий. Дополнительным мотиватором стало решение на самом высшем уровне о восстановлении в ВКО в ранее существовавших границах некогда упразднённых районов – Маркакольского и Катон-Карагайского.

Этому предшествовала предварительная работа профильных структур по изучению предложений населения приграничных районов, на деле реализуя провозглашённый ранее принцип слышащего государства.

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Обо всём этом подробно рассказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель акима Курчумского района Кайрат Азимбаев.

«Рудный Алтай» уже не раз сообщал, что у сугубо сельского района, возможно, появятся индустриальные контуры, исходя из его экономического потенциала. По официальной статистике, в целом общая картина выглядит следующим образом, вселяя определённый оптимизм.

– Объём промышленного производства за пять месяцев 2023 года составил 6,9 млрд тенге, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,3 процента больше, – отметил Кайрат Азимбаев. – В обрабатывающей промышленности района произведено продукции на сумму 4,6 млрд тенге, темп роста составил 180,1 процента.

По информации заместителя акима Курчумского района, объём валовой продукции сельского хозяйства составил 11,3 млрд тенге, что на 20,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индекс фактического объёма достиг уровня 103,4 процента. Сфера АПК исторически является доминирующей отраслью в структуре местной экономики, но похоже, что наряду с ней, помимо формирующейся промышленной отрасли, обретут второе дыхание выгодные альтернативные направления.

Бизнес и бренды

Общеизвестно, что становым хребтом классической рыночной экономики является частный сектор, где есть простор для деловой активности, самореализации людей. В этом смысле на сегодня количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в районе составило 2257 единиц, что на 16,6 процента больше, чем в прошлом году. Вместе с животноводством и растениеводством многие сельские жители занимаются развитием сферы услуг, придорожного сервиса, учитывая запросы многочисленных туристов и гостей района.

Уже при съезде с трапа грузового парома привычной деталью местного пейзажа в любое время года стала торговля рыбными деликатесами в копчёном, вяленом виде. По данным районного акимата, рыбная продукция считается давнишним брендом на побережье озера Зайсан. Одно из местных профильных предприятий «Торе Тогам» занимается поставками филе на экспорт, обеспечивает высокое качество продукции.

Ещё одним признанным брендом Курчумского района являются арбузы, которые, в отличие от южной ягоды, созревают несколько позже, но выгодно отличаются в лучшую сторону натуральным происхождением и вкусом.

Инвест-климат

Добавим, что в числе ключевых показателей работы местных органов исполнительной власти и реального сектора экономики по традиции считается формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций. Для отдалённых сельских территорий подобное условие не просто залог выживания, но и весьма необходимый задел в целях дальнейшего поступательного развития экономики, а также социально-культурной, спортивной сферы.

– Объём инвестиций в основной капитал составляет 13,1 млрд тенге, что в 4,1 раза больше прошлогоднего уровня, – продолжает заместитель акима района. – Объём строительно-монтажных работ за отчётный период достиг уровня 4,6 млрд тенге.

Читателей особенно интересует ход возведения мостового перехода через Бухтарминское водохранилище. Объект строится по поручению Главы государства и находится в поле зрения не только региональных СМИ, но целого ряда центральных телеканалов, печатных изданий республики.

– За пять месяцев текущего года на строительство стратегического объекта выделено и полностью освоено около пяти млрд тенге, – говорит заместитель акима района Кайрат Азимбаев. – Выполняются все необходимые

строительно-монтажные работы по возведению мостового перехода, столь нужного для приграничных территорий.

Жильё и кредиты

Решение жилищных вопросов в сельской местности тоже находит своё решение по мере возможности. В 2023 году за январь–май в Курчумском районе введено в эксплуатацию 2218 квадратных метров жилья. В свою очередь объём розничного товарооборота составил, в общей сложности, 2,3 млрд тенге.

Кроме того, курчумцы уделяют большое нимание расширению налогооблагаемого поля, то есть пополнению доходной части местной казны. К примеру, за пять месяцев 2023 года собственные поступления в районный бюджет составили 1,4 млн тенге. Произошло увеличение на 46,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Что касается разных инструментов государственной поддержки, то сельчанам важно умело ими пользоваться.

– По государственной программе «Агробизнес» двум крестьянским хозяйствам выданы кредиты на 57 млн 120 тыс. тенге, – отмечает заместитель акима района. – Закуплено 34 головы крупного рогатого скота, 94 головы лошадей. По программе «Іскер» четыре крестьянских хозяйства получили кредиты на заготовку кормов на общую сумму 600 тыс. тенге.

По программе «Малый кредит для молодёжи» оформлены заявки от 35 потенциальных кандидатов на общую сумму 121 млн 580 тыс. тенге, 13 подобных кандидатов получили кредиты на сумму 56 млн 350 тыс. тенге.

По информации спикера, предварительные итоги социально-экономического развития Курчумского района за пять месяцев текущего года демонстрируют позитивную динамику, которую предстоит сохранить в будущем.

Таир Сапаргалиев